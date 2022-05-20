Leicester City ile devam etmeyecek olan Çağlar Söyüncü, kesin olarak ayrılık kararı aldı. Son haftalarda yedek kulübesine hapsolan ve gözden düşen Çağlar Söyüncü için İngiltere Premier ekibi de ayrılığı makul buluyor. Leicester City, Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek olan milli futbolcudan bonservis geliri elde etmek için bu yaz transfere onay vermesi bekleniyor.

REAL MADRID ÇEKİLDİ; ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, JUVENTUS'A KALDI!

İtalyan basınında yer alan habere göre, Çağlar için ilk olarak Real Madrid ve Juventus gündemdeydi. Madrid ekibinin Chelsea'den Antonio Rüdiger'le anlaşmasının ardından Juventus, Çağlar Söyüncü savaşında tek kaldı.

İtalyan devinin, "Tilkiler"e 45-50 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor. Çağlar Söyüncü'den bonservis kazanmak isteyen Leicester City'nin bu rakamı kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, LEICESTER CITY'DEKİ HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

2018 yazında Liecetser City'ye imza atan Çağlar Söyüncü, buradaki ilk aylarında verdiği bir röportajda, "Yeni bir takıma gidiyorsunuz, orada oturmuş bir düzen ve o düzenin parçası eski oyuncular var. Buna saygı duyuyorum. Çok çalışarak şansımın gelmesini bekliyorum." demişti. Çok çalışarak takımın vazgeçilmezi olan Çağlar, son haftalarda gözden düştü. Yıldız futbolcu son dört Premier Lig maçında kadroya alınmadı.

Leicester City'yle 123 maça çıkan Çağlar, 3 gol-1 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

(Akşam)