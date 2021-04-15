Geçtiğimiz hafta gerçekleşen VCT 2. Aşama - Challengers 1. Ana Etkinlik’te EMEA Challengers Playoff’larına adını yazdıran Oxygen Esports ve Futbolist takımları olmuştu. 2. Hafta Elemeleri’nde yüzlerce takım arasından sıyrılmayı başaran ve 2. Hafta Ana Etkinlik’te mücadele etme şansı yakalayan 8 takım ise 15 Nisan’da başlayacak etkinlik sonunda EMEA Challengers Playoff'larında yer alacak son takım olmak için kıyasıya mücadele edecek.

10 Nisan’da başlayan VCT Challengers 2. Aşama 2. Hafta elemeleri sona erdi. 15 Nisan’da başlayacak olan 2. Hafta Ana Etkinlik ise EMEA Challengers Playoff’larına giden son biletin sahibini belirleyecek.

EMEA Challengers Playoff’larına giden son bilet sahibini bulacak

2. Hafta Ana Etkinliği’nde ilk EMEA Challengers Playoff'ları şansını yarı finalde Oxygen Esports’a kaybederek kaçıran BBL Esports, geçtiğimiz hafta ilk turda eşleştiği 1907 Fenerbahçe Espor ile yeniden karşılaşacak. İkinci seride 2. Hafta Elemeleri’nde güçlü rakipleri geçerek Ana Etkinliğe yükselen OtherSide Esports ve yeni yüzlerden oluşan Unity ekibi karşı karşıya gelecek. Üçüncü eşleşme ise oldukça merak edilen iki takımı, RARE Esports ve Orgless5'ı karşı karşıya getirecek. Ana Etkinliğin son serisinde, 1. Aşama’da görmeye alıştığımız iki takım olan Anatolia Esports ve Cyber Skull Esports eşleşmesini izleyeceğiz.

EMEA Challengers Playoff’larına giden son bilet 15 Nisan’da başlayacak ve 18 Nisan’da final karşılaşmaları ile tamamlanacak Ana Etkinlik’te sahibini bulacak.

EMEA Challengers Playoff’larında 3 Türk takımı mücadele edecek

EMEA Challengers Playoff’larına ilk haftadan yükselen Futbolist ve Oxygen takımlarının yanına son bileti cebine koyarak gelecek olan 3. takım, 2. Hafta Ana Etkinlik karşılaşmalarının sonunda belirlenecek. EU’dan 4 takım, Türkiye’den 3 takım ve BDT’den 1 takım EMEA Challengers Playoff’larında karşılaşacak. EMEA Challengers Playoff'larının iki finalisti de VALORANT Champions Tour’un İzlanda Reykjavík’te gerçekleşecek ilk LAN etkinliği olan VCT 2. Aşama - Masters’ta dünyanın dört bir yanından gelen toplam 10 takımla birlikte mücadele edecek.

15 Nisan tarihinde başlayacak olan 2. Aşama Ana Etkinlik karşılaşmalarını valorant_esports_tr ve VALORANT Champions Tour Türkiye Youtube kanallarından canlı olarak takip edebilirsiniz.