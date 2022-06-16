Lig usulü oynanan beş epik haftanın ardından yetenekli oyuncularla dolu altı ekip Avrupa VALORANT arenasının zirvesindeki yerini aldı. Fnatic ve Guild Esports kendi gruplarını lider tamamladılar ve şu an Masters'a gitmenin sadece bir seri uzağındalar. Yolculuk diğerleri için daha zor olacak, bu seviyelerde daha önce mücadele etmiş tecrübeli ekipler de yeni yeni kendini gösteren ekipler de grup liderlerinin yapacakları hataları kollayacaklar.

FORMATA GENEL BAKIŞ

VCT EMEA 2. Aşama Challengers Playoff'ları, 2. Aşama normal sezonundan gelen altı takımın mücadele ettiği, ikili eleme usulü oynanan bir turnuva. Bütün playoff maçları BO3 şeklinde oynanacak. Alt Grup Finali ve Büyük Final hariç, bu maçlar BO5 şeklinde gerçekleştirilecek. Katılan bütün takımlar kaçıncı olduklarına göre etap puanı kazanacak ancak Masters Kopenhag'da EMEA'yı yalnızca ilk üç takım temsil edecek.

KATILAN TAKIMLAR:

• Acend

• Fnatic

• FunPlus Phoenix

• Guild Esports

• M3 Champions

• Team Liquid

Gruplarında birinci oldukları için Fnatic ve Guild Esports, Üst Grup Yarı Finalleri'ni pas geçecekler. Playoff'ların başında grup ikincilerinin ve üçüncülerinin çapraz eşleşerek oynayacakları maçların kazananlarının karşısına çıkacaklar.

PLAYOFF PROGRAMI

Her playoff yayın günü TSİ (Türkiye Saati İle) 16:30'daki ön gösteriyle başlıyor, onu TSİ 17:00'daki ilk maç takip ediyor.

17 Haziran Cuma

• Play-In Karşılaşması #1

• Play-In Karşılaşması #2

18 Haziran Cumartesi

• Üst Grup Yarı Finali #1

• Üst Grup Yarı Finali #2

19 Haziran Pazar

• Alt Grup Karşılaşması #1

• Alt Grup Karşılaşması #2

24 Haziran Cuma

• Üst Grup Finali

• Alt Grup Yarı Finali

25 Haziran Cumartesi

• Alt Grup Finali (BO5)

26 Haziran Pazar

• Büyük Final (BO5)