VCT EMEA 2. Aşama, bayrağı 1. Aşama'nın bıraktığı yerden devralıyor; EMEA'nın en iyi VALORANT takımlarının 12'si bölgenin zirvesinde yer almak, Etap Puanları kazanmak ve sınırlı sayıdaki, çok değerli uluslararası davetleri elde edebilmek için savaşıyor.

1. Aşama'da Fnatic ve FunPlus Phoenix'le başa çıkabilen fazla takım yoktu ve grup birincileri kısa süre sonra Playoff'lardaki üst grup finalinde kendilerini birbirlerinin karşısında buldular. Split'te 13-0'lık bir performans sergileyen FPX, o karşılaşmayı kazandı ve yoluna devam ederek büyük finalde G2 Esports'a karşı 3-1'lik bir galibiyet elde etti. Ancak elde ettiği galibiyetin tadı damağında kaldı. 1. Aşama şampiyonu, seyahat kısıtlamaları nedeniyle Masters 1'de mücadele edemedi ve Reykjavik'te ilk 4'e girebilen bir EMEA takımı olmadı.

FPX'in daha kanıtlamak istediği çok şey var. EMEA'nın kralı olarak kalacak mı, yoksa onu zirvedeki yerinden edebilecek bir takım mı çıkacak?

FORMATA GENEL BAKIŞ

Tıpkı 1. Aşama'da olduğu gibi VCT EMEA 2. Aşama Challengers'ın formatı da Grup Aşaması ve Playoff'lara ayrılmış durumda. Grup aşamasında 12 takım 6'şarlı iki gruba ayrılmış durumda ve her bir grup tek seri lig usulü oynanacak. Grupların ilk üç sırasında yer alan takımlar playoff'lara yükselecek, birinci sıralardaki takımlar ilk tur maçlarını es geçecek. Grup aşamasındaki bütün maçlar BO3 şeklinde oynanacak.

Playoff'larda ise yükselmeyi başaran altı takım çifte eleme grubunda mücadele edecek. Bütün maçlar BO3 şeklinde oynanacak. Bunun iki istisnası var: alt grup finali ve büyük final. Bu maçlar BO5 şeklinde gerçekleştirilecek. Playoff'ları ilk üç sırada bitiren takımlar Masters 2'de EMEA'yı temsil edecek.

VCT EMEA 2. Aşama Challengers'taki bütün takımlar, mücadeleyi kaçıncı sırada tamamladıklarına göre Etap Puanı kazanacak, ki takımların bu puanlara VCT Champions veya Son Şans Elemesi'ne katılabilmek için ihtiyacı var.

KATILAN TAKIMLAR

VCT EMEA 2. Aşama Challengers gruplarını belirlemek için 12 takım iki havuza ayrıldı: 1. Aşama playoff takımları (1. Havuz) ve 1. Aşama grup aşamasını geçemeyen 1. Aşama takımları (2. Havuz). Yeni yükselen FOKUS, küme düşen SuperMassive Blaze'in 2. Havuz'daki yerini aldı.

1. Havuz Takımları

• Fnatic

• FunPlus Phoenix

• G2 Esports

• Guild Esports

• M3 Champions

• Team Liquid

2. Havuz Takımları

• Acend

• BBL Esports

• BIG

• FOKUS

• LDN UTD

• Natus Vincere

Ekipler önce 1. Havuz'dan, ardından da 2. Havuz'dan sırasıyla rastgele olarak seçildiler. Kurada çekilen takımlar gruplardaki slotlar dolana kadar iki gruba sırayla dağıtıldılar.

NASIL İZLENİR?

VCT EMEA 2. Aşama Challengers — Grup Aşaması (13 Mayıs-12 Haziran)

Her bir yayın günü TSİ (Türkiye Saati İle) 16:30'daki ön gösteriyle başlıyor, onu TSİ 17:00'daki ilk iki maç takip ediyor. Maçlar her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri oynanıyor.

• 1. Hafta: 13-15 Mayıs

• 2. Hafta: 20-22 Mayıs

• 3. Hafta: 27-29 Mayıs

• 4. Hafta: 3-5 Haziran

• 5. Hafta: 10-12 Haziran

VCT EMEA 2. Aşama Challengers — Playoff'lar (17 Haziran-26 Haziran)

Her bir yayın günü TSİ 16:30'daki ön gösteriyle başlıyor, onu TSİ 17:00'daki ilk maç takip ediyor.

• 17 Haziran Cuma

o Play-In Karşılaşması #1

o Play-In Karşılaşması #2

• 18 Haziran Cumartesi

o Üst Grup Yarı Finali #1

o Üst Grup Yarı Finali #2

• 19 Haziran Pazar

o Alt Grup Karşılaşması #1

o Alt Grup Karşılaşması #2

• 24 Haziran Cuma

o Üst Grup Finali

o Alt Grup Yarı Finali

• 25 Haziran Cumartesi

o Alt Grup Finali (BO5)

• 26 Haziran Pazar

o Büyük Final (BO5)