VCT Challengers 1.Aşama EMEA takımları belli oldu

En iddialı takımların bazıları daha elemeler başlamadan turnuvaya veda etti. Bunun yanında, G2 Esports, BIG ve SuperMassive Blaze gibi isimler, onları Challengers’da 2021 VCT Şampiyonu Acend ve korkulan birçok diğer takımla karşı karşıya getirecek altın biletleri ceplerine koydular.

Ön elemelere destansı hamleler, kızışan rekabetler ve olağanüstü VALORANT maçları damga vurdu. EMEA'nın birinci ve ikinci kapalı ön elemelerinin en önemli gelişmelerinin ve mücadelenin Türkiye ve BDT'de nasıl şekillendiğinin özeti şu şekilde:

EMEA 1. Eleme: Saldırıya BIG ve Guild önderlik ediyor

Üst grupta üstünlüğünü ispatlayan Guild, çok sıkı geçen bir dizi oyunun ardından TENSTAR ve Rebels'ı alt etti. Süreçte sadece tek bir harita kaybettiler ve üst grup finaline giden yolda G2 Esports ve BIG’i yenmeyi başaran, kendileriyle denk güçteki Vitality'le yüzleştiler.

Bu sırada BIG alt gruptaki mücadeleden çıkarak alt grup finalinde yer almaya hak kazanmıştı ve burada Vitality'i zorlu bir sınav daha bekliyordu. BIG, Vitality'i 3-0 gibi net bir skorla bertaraf ederek turnuvanın Challengers ayağına çıkmayı başardı.

EMEA 2. Eleme: Tanıdık rekabetler yeniden alevleniyor

İkinci elemelerde tablonun en üstüne ismini yazdırmayı başaran yalnızca G2 Esports oldu. Birlikte ilk elemelere katıldığı Alliance ve TENSTAR'ı geride bırakan samuray ekibi, League of Legends'daki eski rakipleri EXCEL'le üst grup finalinde karşı karşıya geldi.

3 - 1'lik bir serinin ardından Challengers'daki yerlerini güvence altına aldılar, EXCEL'in yıldızı Patryk ‘paTiTek’ Fabrowski'nin muhteşem Phoenix'ine Ascent'te inanılmaz bir geri dönüşle yanıt verdiler ve karşılaşma G2 Esports zaferiyle sonuçlandı.

G2 Esports karşısında aldıkları mağlubiyetten sonra EXCEL ekibi, kendi ülkelerinden London United’la karşılaştı. Bu karşılaşma sonrasında Challengers’daki son yeri kapan taraf London United oldu.

BDT: FPX ve Natus Vincere zafere ulaştı

BDT'nin ilk açık ön elemeleri iki başarılı espor takımı FunPlus Phoenix ve Na’Vi arasındaki kıvılcımı ateşleyerek, unutulmayacak bir seri sundu. EMEA takipçilerine 2022'de ilk kez kusursuz bir BO5 izleten FPX, rakiplerini Breeze, Haven ve Split boyunca net galibiyetlerle silip süpürmeyi başardı.

İkinci elemelerde geri dönen Na'Vi, 5MOKES'u alt etti. Bütün turnuva boyunca sadece tek bir oyun kaybettiler ve Challengers'a tüm silahlarını kuşanmış şekilde geliyorlar.

Türkiye: Yıldızlarla bezeli maç serileri

Türkiye, VALORANT'ta rekabetin en yoğun olduğu bölgelerden biri olduğunu Challengers ön elemeleriyle bir kez daha kanıtladı. Futbolist ve Fenerbahçe Espor erken havlu atınca, SuperMassive Blaze turnuva boyunca Fire Flux'la iki kez karşılaştı ve iki maçtan da galip ayrılarak ilk biletin sahibi oldu.

Elemelerin ikinci dalgasında geri dönen Fire Flux tam performansını gösteremedi ve finale giden yolda Futbolist'i engelleyemedi. Ancak ünlü takım, Split'te 10 - 13'e giden hararetli bir 3 -1'lik serinin sonucunda BBL Esports tarafından alt edildi ve ikinci bileti alan takım BBL Esports oldu.

VCT EMEA Challengers I. Aşama'ya katılmaya hak kazanan takımlar ve grupları

VCT EMEA, şampiyon ve yarı finalist Fnatic ve Team Liquid'in yanı sıra Acend ve finalist Gambit'in dönüşüne sahne olacak.

Ön elemeleri geçen bütün takımlar ve bu takımların iki grubun hangisinde yer alacakları bilgisi:

A Grubu: Gambit, Team Liquid, BIG, FunPlus Phoenix, London United, Natus Vincere

B Grubu: Fnatic, Acend, SuperMassive Blaze, Guild Esports, BBL Esports, G2 Esports

Bu takımların her biri Masters 2022'de yer bulmak için mücadele edecek, son takım ise VALORANT Challengers Promotion Tournament'a düşecek.