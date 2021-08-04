VCT 3. Aşama 2. Hafta ana etkinlik mücadeleleri sona erdi

2021 VALORANT Champions Tour 3. Aşama - Challengers 2. Hafta Ana Etkinlik, Fire Flux’un şampiyonluğuyla tamamlandı. Böylelikle EMEA Challengers Playoff’larında Türkiye’yi temsil edecek üç takım SuperMassive Blaze, Oxygen Esports ve Fire Flux oldu.

VCT 3. Aşama 2. Hafta Ana Etkinlik mücadelelerinin sonuna gelindi. 8 takım EMEA Challengers Playoff’ları’na götürecek son bileti almak için birbiriyle kıyasıya mücadele etti.

2.Hafta Ana Etkinlik Mücadeleleri

Turnuvanın ilk maçı, favori takımlardan BBL ve Türkiye’nin en köklü spor takımlarından olan BJK arasında gerçekleşti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Beşiktaş Esports BBL’i Alt Eşleşmeler’e düşürdü.

DA ve FF’in eşleştiği haftanın ikinci maçı ise sürpriz bir galibiyetle sonuçlandı. Seride gülen taraf DA oldu ve adını üst tura yazdırdı. Turnuvanın favorilerinden olan FUT ve TBG arasındaki maç ise TBG zaferiyle sonuçlandı. Böylece turnuvanın favorisi olarak görülen BBL, FF ve FUT takımlarının hepsi ilk maçlarını kaybederek Alt Eşleşmeler’den turnuvaya devam etti.

BBL’in ardından diğer bir favori olan FUT ile Alt Eşleşmeler’de eşleşen BJK güçlü rakiplerini 2-1 alt etmeyi başararak turnuvanın dışına itti. TBG’nin galibiyet serisi DA maçıyla bozuldu. Alt Eşleşmeler Finali’nde de FF’e mağlup olan TBG turnuvaya veda etti.

RARE ile OS arasındaki mücadele ise OS’nin dominant oyununa rağmen RARE’in 2-1 zaferiyle noktalandı. RARE bu maç sonrası oynadığı TBG maçında ise kendini Alt Eşleşmeler’e düşmüş olarak buldu ve sonrasındaki FF maçı ile de yolculukları son buldu.

VCT 3. Aşama 2. Hafta Ana Etkinlik’te Final

Fire Flux, Alt Eşleşmeler’de RARE, BJK ve TBG karşılaşmalarına çıktı ve turnuva boyunca kontrolü kaybetmedi. Final maçında ise ilk maçta kendilerini yenen DA’ya karşı rövanş maçına çıktı. Ortaya koyduğu oyun ile rakiplerini 3-1 yenen FF uluslararası sahnede ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Böylelikle turnuvadan Playoff biletlerini ceplerine koyarak ayrılan takımlar OXG, FF ve SMB oldu. EMEA Challengers Playoff'ları 12 Ağustos Perşembe günü başlıyor.