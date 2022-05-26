VCT 2. Aşama Challengers EMEA 2. Hafta: Fnatic geri döndü

VCT 2. Aşama Challengers EMEA 2. Hafta'yı geride bırakırken İngiliz devi Fnatic üstün performansını sürdürüyor ve bir kez daha EMEA'nın en ön sırasında yer alıyor. A Grubu'ndan son VALORANT şampiyonu Acend ve B Grubu'ndan Team Liquid ise ekibin etrafını sarmış durumda.

A Grubu: Acend öcünü almak için döndü

1. Aşama'da nispeten hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Acend, 2. Aşama'da avcı kimliğini geri kazandı ve şu anda rakibi Fnatic'le beraber sıralamaların zirvesinde yer alıyor. Ekip DACH: Evolution Bölgesel Ligi şampiyonu FOKUS'a tek harita verirken, yıldız Türk oyuncu Mehmet Yağız ‘cNed’ İpek yeteneklerini konuşturarak FOKUS'un evine dönmesini sağladı.

Fnatic de iyi bir hafta sonu geçirdi, Acend'le birlikte sıralamaların tepesindeki yerini koruyor. OG LDN UTD, Icebox'ta İngiliz devinden tek bir raunt bile alamadı ve arenaya nispeten yakın zamanda çıkmış olan ekip ağır bir mağlubiyet alırken, Fnatic maçtan net bir zaferle ayrılmış oldu.

3. Hafta'da nihayet zirvede yer alan iki ekibin karşılaşmasına şahit olabileceğiz. Bu haftaya yaşanacak hüzünlerin, inanılmaz oyunların ve de tabii ki bol bol laf dalaşının damga vurmasını bekliyoruz.

A Grubu

Acend: 2-0

Fnatic: 2-0

FunPlus Phoenix: 1-1

G2 Esports: 1-1

FOKUS: 0-2

OG LDN UTD: 0-2

B Grubu: Guild ve Liquid zirveye yerleşti

Guild grubun en tepesindeki yerini koruduysa da son sırada yer alan Berlin International Gaming'e karşı işleri hiç de kolay olmadı, maç üçüncü haritaya gitti. Ancak çok çabalamalarına rağmen bu yeterli olmadı ve Alman ekibi, adeta bir kıyma makinesi gibi oynayan kaotik Kontrol Uzmanı Jose Luis ‘koldamenta’ Aranguren Herrero ile baş edemedi.

Team Liquid ise BBL'i 2 - 0'lık net bir skorla alt etmesini bildi. Fracture uzatmalara gittiyse de Split'te ekibin tarzını konuşturup rakibini kolaylıkla indirmesine şahit olduk ve Dom ‘soulcas’ Sulcas hangisi olduğu fark etmeksizin resmen geleceğin dünyasında yer alan bütün ajanlarla şov yapabileceğini ispatladı.

B Grubu

Guild: 2-0

Team Liquid: 2-0

BBL: 1-1

M3C: 1-1

Berlin International Gaming: 0-2

Natus Vincere: 0-2



