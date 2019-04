Vayne’in karşısında hangi şampiyonlar oynanıyor?

Vayne CT hakkında ne biliyorsunuz? League of Legends sahnesinin en güçlü nişancı şampiyonları arasında yer alan Vayne’in karşısında oynanan şampiyonları bir liste halinde paylaşıyoruz. probuilds’e göre, Vayne oynanan her 10 karşılaşmanın neredeyse 8’inde bu şampiyona Guinsoo’nun Hiddeti alınırken, her 10 oyuncudan dördü Hayalet Dansçı’ı da eşyaları arasına ekliyor.

Vayne CT: Mobiliteyi kırmak gerek

Vayne’in karşısında en dengeli giden şampiyonlardan biri şüphesiz ki Ezreal. Oyun sonunda Vayne’nin yaşadığı o patlamayı yaşamasa da oyun başında ve orta seviyede bu şampiyona karşı başa baş oynayabilen Ezreal, Buzdoğan’ını tamamladıktan sonra rakibinin en önemli kozlarından biri olan hızını büyük ölçüde engelleyebiliyor. Bu yönüyle Ezreal, Vayne ct konusunda işinize yarayacaktır.

tr.op.gg’nin istatistiklerine göre Vayne karşısında en çok kazanma oranına sahip şampiyon Ezreal olarak görünürken, bu sıralamada Kai’Sa ikinci sırada yer alıyor. Menzili nedeniyle eleştirilse de oyunun hareket kabiliyeti yüksek şampiyonlarından biri olan Kai’Sa, Vayne’in mobilitesini de kırması yönünden tercih edilebilir görünüyor.

Vayne oyuncuların en çok şikayet ettiği konulardan biri bu şampiyonun oyun başında güçsüz kalması ve menzil avantajı sağlayamaması. Bu anlamda oyunun her aşamasında rakiplerinin canını sıkmayı başaran, menzil konusunda Vayne’e adeta can çekiştirebilecek Caitlyn’i de deneyebilirsiniz. İstatistikleri göre bu şampiyona karşı Vayne pek işlevsel değil. (Playerbros)