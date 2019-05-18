Vasto - L’Aquila etabının en hızlısı Pello Bilbao

İtalya bisiklet Turu'nun 7. etabını Astana'dan Pello Bilbao kazanırken, AG2R La Mondiale'den Tony Gallopin ikinci, BORA - hansgrohe'den Davide Formolo ise üçüncü oldu.

18 Mayıs 2019, Cumartesi 13:56 Son Güncelleme:
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Vasto - L’Aquila etabının en hızlısı Pello Bilbao

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtaya Bisiklet Turu'nun 7. günü, dün koşulan Vasto - L’Aquila etabıyla geride kaldı. 185 km'lik parkuru 4 saat 6 dakika 27 saniyede tamamlayan Pello Bilbao, etap zaferine ulaşırken; AG2R La Mondiale'den Tony Gallopin ikinci, BORA - hansgrohe'den Davide Formolo ise üçüncü oldu.

Vasto - L’Aquila etabının ilk 10'u:

1   Bilbao Pello      Astana Pro Team                  4:06:27

2   Gallopin Tony      AG2R La Mondiale               0:05

3   Formolo Davide      BORA - hansgrohe               ,,

4   Hamilton Lucas      Mitchelton-Scott               0:09

5   Cattaneo Mattia      Androni Giocattoli - Sidermec      ,,

6   Rojas José Joaquín   Movistar Team                  0:30

7   Henao Sebastián      Team INEOS                     0:48

8   Pedrero Antonio      Movistar Team                  1:01

9   Madouas Valentin   Groupama - FDJ                  1:07

10   Vendrame Andrea      Androni Giocattoli - Sidermec      ,,

Etap sonucunun tamamını görmek için tıklayın

Conti mayosunu koruyor

6. etapla elde ettiği derece sayesinde genel klasman liderliğine yükselen Valerio Conti(UAE-Team Emirates), dünkü yarışta da Pembe Mayosunu korumasını bildi. İtalyan sporcuyla, ikinci Jose Rojas(Movistar) arasında 1 dakika 32 saniyelik bir fark bulunuyor.

Genel klasmanın ilk 5'i:

1   Conti Valerio      UAE-Team Emirates      29:29:34

2   Rojas José Joaquín   Movistar Team         1:32

3   Carboni Giovanni   Bardiani - CSF         1:41

4   Peters Nans         AG2R La Mondiale      2:09

5   Madouas Valentin   Groupama - FDJ         2:17

Genel klasman tablosunun tamamını görmek için tıklayın

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Lider Mayolar

En iyi tırmanışçı mayosu: Giulio Ciccone (Trek - Segafredo)

En iyi sprinter mayosu: Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe)

En iyi genç mayosu: Giovanni Carboni (Bardiani - CSF)

Takımlar klasmanında ilk 5:

1   Movistar Team               88:36:54

2   Deceuninck - Quick Step      5:55

3   Androni Giocattoli - Sidermec   6:29

4   AG2R La Mondiale            6:43

5   Mitchelton-Scott            10:25

İstatistikler

*Pello Bilbao, dünkü zaferiyle birlikte; İspanyol bisikletçilerin, "Büyük Turlar" tarihindeki 777. etap galibiyetini elde etti. Bunlardan 111'i Giro'da, 126'sı Tour de France'da, 540'ı ise La Vuelta'da gerçekleştirildi.

*İspanyol bisikletçiler, Giro'da 5 yıldır en az birer etap galibiyeti elde ediyorlar. Sonuncusu, geçen yılın sondan bir önceki etabını kazanan Mikel Nieve'ydi.

*Davide Formolo, kariyerindeki 4. podyum zaferini yaşadı. İlki 2015'te La Spezia, ikincisi geçen yıl Montevergine di Mercogliano, üçüncüsü ise yine geçen yıl Osimo.

8. etap: Tortoreto Lido - Pesaro

102. İtalya Bisiklet Turu'nun 8. etabında bisikletçiler, Tortoreto Lido - Pesaro etabını koşacaklar. 239 km'lik yarış, Türkiye saatiyle 12:15'te başlayacak.


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