Vasto - L’Aquila etabının en hızlısı Pello Bilbao

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtaya Bisiklet Turu'nun 7. günü, dün koşulan Vasto - L’Aquila etabıyla geride kaldı. 185 km'lik parkuru 4 saat 6 dakika 27 saniyede tamamlayan Pello Bilbao, etap zaferine ulaşırken; AG2R La Mondiale'den Tony Gallopin ikinci, BORA - hansgrohe'den Davide Formolo ise üçüncü oldu.

Vasto - L’Aquila etabının ilk 10'u:

1 Bilbao Pello Astana Pro Team 4:06:27

2 Gallopin Tony AG2R La Mondiale 0:05

3 Formolo Davide BORA - hansgrohe ,,

4 Hamilton Lucas Mitchelton-Scott 0:09

5 Cattaneo Mattia Androni Giocattoli - Sidermec ,,

6 Rojas José Joaquín Movistar Team 0:30

7 Henao Sebastián Team INEOS 0:48

8 Pedrero Antonio Movistar Team 1:01

9 Madouas Valentin Groupama - FDJ 1:07

10 Vendrame Andrea Androni Giocattoli - Sidermec ,,

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Conti mayosunu koruyor

6. etapla elde ettiği derece sayesinde genel klasman liderliğine yükselen Valerio Conti(UAE-Team Emirates), dünkü yarışta da Pembe Mayosunu korumasını bildi. İtalyan sporcuyla, ikinci Jose Rojas(Movistar) arasında 1 dakika 32 saniyelik bir fark bulunuyor.

Genel klasmanın ilk 5'i:

1 Conti Valerio UAE-Team Emirates 29:29:34

2 Rojas José Joaquín Movistar Team 1:32

3 Carboni Giovanni Bardiani - CSF 1:41

4 Peters Nans AG2R La Mondiale 2:09

5 Madouas Valentin Groupama - FDJ 2:17

Genel klasman tablosunun tamamını görmek için tıklayın

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Lider Mayolar

En iyi tırmanışçı mayosu: Giulio Ciccone (Trek - Segafredo)

En iyi sprinter mayosu: Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe)

En iyi genç mayosu: Giovanni Carboni (Bardiani - CSF)

Takımlar klasmanında ilk 5:

1 Movistar Team 88:36:54

2 Deceuninck - Quick Step 5:55

3 Androni Giocattoli - Sidermec 6:29

4 AG2R La Mondiale 6:43

5 Mitchelton-Scott 10:25

İstatistikler

*Pello Bilbao, dünkü zaferiyle birlikte; İspanyol bisikletçilerin, "Büyük Turlar" tarihindeki 777. etap galibiyetini elde etti. Bunlardan 111'i Giro'da, 126'sı Tour de France'da, 540'ı ise La Vuelta'da gerçekleştirildi.

*İspanyol bisikletçiler, Giro'da 5 yıldır en az birer etap galibiyeti elde ediyorlar. Sonuncusu, geçen yılın sondan bir önceki etabını kazanan Mikel Nieve'ydi.

*Davide Formolo, kariyerindeki 4. podyum zaferini yaşadı. İlki 2015'te La Spezia, ikincisi geçen yıl Montevergine di Mercogliano, üçüncüsü ise yine geçen yıl Osimo.

8. etap: Tortoreto Lido - Pesaro

102. İtalya Bisiklet Turu'nun 8. etabında bisikletçiler, Tortoreto Lido - Pesaro etabını koşacaklar. 239 km'lik yarış, Türkiye saatiyle 12:15'te başlayacak.



