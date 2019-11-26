Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes'in başarılı oyun kurucusu Micic, geçtiğimiz yaz döneminde takımda kalmasına ilişkin Eurohoops'a açıklamalarda bulundu.

Eurohoops TV'ye konuşan Vasilije Micic, yaz döneminde önemli teklifler almasına rağmen Anadolu Efes'te kaldığını belirtti.

Başarılı oyun kurucu, “Teklif vardı. Elbette Real Madrid, Avrupa basketbolundaki en büyük isim ancak kariyerim, bana kağıt üzerindeki şeylerin her zaman önemli olmadığını öğretti. Mutlu hissediyorum ve burada kalmam için bu yeterince önemliydi” dedi.

NBA'e gitme ihtimaline de değinen Micic, “Bazı dedikodular var ama sezon sonuna kadar daha fazlası olmaz. Konsantrasyonum bu sezonda” dedi.



