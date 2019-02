Vasilije Micic: Kariyerimin dönüm noktası TOFAŞ oldu

Anadolu Efes’in yıldız oyun kurucusu Vasilije Micic açıklamalarda bulundu. Vasilije Micic, Anadolu Efes formasıyla özel bir sezon geçiriyor. Sezon başındaki beklentilerin çok üstüne çıkan Sırp oyun kurucu, kendisinin EuroLeague’in elit oyun kurucularından biri olduğunu herkese gösterdi.

25 yaşındaki guard, Eurohoops’a verdiği röportajda EuroLeague’deki hedeflerinden, Efes – Fenerbahçe rekabetine dair birçok farklı konuda açıklamada bulundu.

Genç yaşta Bayern Münih’e gittin ama sakatlık yaşadın. Ardından Kızılyıldız’a kiralandın. Geçen sezon Zalgiris‘te oynadın şimdi de Efes‘te harika bir yıl geçiriyorsun. Bu gelişimindeki ana faktörler nelerdi?

"Bayern’e gidişim belki benim için erkendi ama ondan önce zaten 3 sene profesyonel seviyede basketbol oynamıştım. Aslında mantıklı bir tercihti de. Planlar seyrinde gidiyordu. Arkamda bana güvenen Pesic gibi harika bir koç vardı ancak orada şansım yaver gitmedi. Oradaki 2 yılda kendimi en iyi şekilde geliştirme fırsatı yakalayamadım. Geliştirdiğim nokta savunmam oldu. Pesic bunun üzerinde çok duruyordu. Benim için işleri değiştiren nokta TOFAŞ’a gitmem oldu. Bu benim kendi tercihimdi. Süre almak istiyordum. TOFAŞ’ta Orhun Ene bana özgüvenimi tekrar kazandırdı. Kendim olmama izin verdi. O dönemde en üst seviyede hala oynayabileceğimi kavradım. Kariyerimin en önemli sezonu ise geçtiğimiz yıl Zalgiris‘leydi. Oyun olgunluğumu geliştirebildim. Geçen yıl Litvanya, profesyonel seviyede benim için önemli bir okul oldu, bilhassa benim pozisyonumda oynayan birisi için."

Bu sezon hakkında neler düşünüyorsun? Efes özel bir şey inşaa ediyormuş gibi gözüküyor. Ayrıca koç Ergin Ataman da geçtiğimiz aylarda kariyerinin tek eksik kupasının Euroleague olduğunu, onun da bu sezon geleceğini söyledi.

"Kendim için konuşacak olursam; bu sezon benim için geçtiğimiz 2 sezon ile benzerlik taşıyor. Anadolu Efes’e imza attığımda benim ilk 5 oyun kurucusu olacağım yönünde bir söz verilmemişti. Kendi pozisyonum için her yıl olduğu gibi savaştım, bu da bana ekstra motivasyon verdi. Koç hakkında ise Ergin Ataman böyle birisi. Basketbol dışındaki birçok şey hakkında konuşmayı seviyor. Neredeyse tüm kupaları kazandı. Oyuncu olarak bu tarz şeyleri konuşmak benim işim değil. Şimdiye kadar takımca harika sonuçlar aldık çünkü her maçı sanki son maçımız gibi oynadık. Eğer geleceğe yönelik planlar yaparsak, şimdi olduğumuz kadar iyi bir takım olamayız. Doğruya doğru, şu an iyi bir pozisyondayız. Şimdiye kadar yaptığımız gibi sonuna kadar birbirimize güvenmeliyiz. Ardından iyi şeyler zaten gelecektir."

Fenerbahçe Beko, son 5-6 yılda Türkiye’de bir hanedanlık kurdu. Siz bu sezon onları 2 kez yenme başarısı gösterdiniz. Sizce bu sezon ligde bu hanedanlığı bitirebilir misiniz?

"Kulüp için bu çok önemli. Efes her sezon iyi takımlar kuruyor. Bazı sezonlar onlar açısından iyi geçmedi. Bazen kontrol edemeyeceğiniz şeyler olabiliyor. Bizim açımızdan iyi olan şey ise onlara karşı oynayabildiğimizi kendimize gösterdik. Tabii ki şu ana kadar harika bir sezon çıkarıyorlar. Uzun süredir bir aradalar. Birbirlerini inanılmaz iyi tanıyorlar. Fenerbahçe’nin sezon içinde zamanla oyununu geliştirdiğine inanan birisi olarak onları 2 kez yenmemiz harika. Fenerbahçe en iyi dönemlerini Mart-Nisan gibi oynuyor ve ona doğru yaklaşıyorlar. Önümüzde Türkiye Kupası var. Oradan başlayarak Fenerbahçe’ye karşı oynayacağımız her maça sanki onlarla son kez oynuyormuş gibi sahaya çıkacağız."

Philadelphia 76ers tarafından seçildin. Aralık ayında yine Eurohoops’a “bu şekilde çalışmaya devam edersem her şey olabilir” şeklinde bir demeç vermiştin. Bu sezonki harika performansının ardından sence kariyerindeki bir sonraki adım NBA mi? Bu yaz o konuda bir hamle gelebilir mi?

"NBA’i şu sıralar düşünmediğimi de söylemiştim çünkü daha çok erken. Henüz Ocak ayını bitirdik, önümüzde çok fazla sayıda maç var. Geçen yaz beni NBA’den kimse aramadı. Bu sene geçtiğimiz seneden daha iyi oynuyorum. Bazı takımların ilgisinin olması normal. Ancak zamanın geldiğini düşünmüyorum çünkü dediğim gibi, çok erken. Yaz döneminde benim için en iyi opsiyonun ne olduğuna bakıp kendim için en iyi kararı vereceğim."

