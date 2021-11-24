Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi öncesi Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Vasilije Micic açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Micic, her karşılaşmada oyunlarını geliştirmeye gayret ettiklerini belirtti ve maçta iyi bir mücadele olacağının altını çizdi.

Vasilije Micic'in açıklamaları şu şekilde:

"Derbi maçına çıkıyoruz. Oynadığımız her maçta daha iyi oynamaya çalışıyoruz. Her karşılaşmada ritmimizi bulmaya ve oyunumuzu geliştirmeye gayret ediyoruz. Rakibimiz son dönemde aldığı mağlubiyetlerin ardından bu karşılaşmaya çok motive bir şekilde çıkacaktır. Ritmimizi korumaya çalışacağız. İyi bir mücadele olacak."





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