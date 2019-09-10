Vasilije Micic acısına rağmen kalacak

Sırp oyuncu Vasilije Micic’in annesi hayatını kaybetti. Sırbistan formasıyla Dünya Kupası’nda mücadele eden yıldız basketbolcunun, bu kötü habere rağmen cenazeye katılmayacağı ve kupa sonuna kadar takımıyla birlikte kalacağı öğrenildi.

10 Eylül 2019, Salı 06:01
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Vasilije Micic acısına rağmen kalacak

Ülkemizde geçen sezon Anadolu Efes’le Türkiye Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Sırp oyuncu Vasilije Micic’in annesinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Efes kulübü dün sosyal medya hesabından Micic’e başsağlığı mesajı gönderdi.

Şu an Çin’de Sırbistan formasıyla Dünya Kupası’nda mücadele eden yıldız basketbolcunun, bu kötü habere rağmen cenazeye katılmayacağı ve kupa sonuna kadar takımıyla birlikte kalacağı öğrenildi.

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