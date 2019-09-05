TFF'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon ikinci kez düzenlenen Üst Klasman Hakem Seminerleri'ne MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ve MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg katıldı.

Seminerde, Süper Lig'in ilk 2 haftasında yaşanan önemli pozisyonlar, grup çalışmaları ve teknik seanslar yapılarak analiz edildi. Disiplin uygulamaları, ceza sahası içindeki mücadeleler, elle oynamalar ve maç kontrolü konuları üzerine çalışmalar gerçekleştirildi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, sadece 'açık ve bariz hata' olan pozisyonlarda devreye girecek. Seminerde, VAR incelemeleri konusunda zaman kayıplarını azaltmak için çalışmalar gerçekleştirildi ve Hawk-Eye firmasından gelen VAR sistem operatörleri ile toplantı yapıldı.

- Elle oynamada pozisyonlar izlenmeyecek

Seminerde, sezon başında değiştirilen oyun kurallarından, 'bilerek veya kazara elle oynama sonucu bir gol atılması' durumunda, golün iptal edilmesi gerektiği şeklindeki yorumun, VAR sisteminde getireceği uygulama yeniliği hakkında bilgi verildi.

Bu bağlamda, atak yapan takımın oyuncularının elle gol atması veya atak başlangıcında bilerek veya bilmeyerek elle oynaması ve pozisyonun golle sonuçlanması durumunda, pozisyon artık yoruma açık kabul edilmeyecek ve hakem sahada inceleme yapmadan, direkt VAR'dan gelen bilgiyle golü iptal edecek.