Varis, aşınıp bükülmüş ve genel görünümleri bozulmuş damarlara verilen genel bir isimdir. Kadınlarda görülme ihtimal erkek bireylere oranla %30 oranında daha fazladır. Dünya genelinde her 10 kişiden 1'inde görülen bir rahatsızlıktır. En sık görüldüğü yerler bacak ve kol bölümleridir. Kişiden kişiye değişmek üzere rahatsızlığın belirtileri farklı seviyelerde hissedilebilir. İşte, varis hakkında merak edilenler. En sık görülen varis çeşidi ''kılcal varis'' adıyla bilinmektedir. Bunun yanı sıra orta ve büyük varis adıyla tanımlanan varis türleri de mevcuttur.

Varis nedir?

Varis birçok farklı nedenle ortaya çıkabilen bir toplardamar hastalığıdır. Bilimsel ve tarihsel araştırmaların sonunda binlerce yıl öncesinde dahi görüldüğü ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise başta yaşlı ve kilo problemi olan kişiler olmak üzere farklı nedenlere bağlı olarak varis oluşumlarına rastlanabilir. Varis oluşumlarının büyük oranda genel sağlığa bir etkisi bulunmuyor. Ancak özellikle kadınlarda görüldüğü takdirde estetik birtakım problemlere yol açmaktadır.

Varis belirtileri nelerdir?

* Belli başlı dönemlerde cilt yüzeyinde meydana gelen kızarıklık

* Şişkinlik

* Bacak yapısının ve şeklinin bozulması

* Rengi mavi ile mor arasında değişen lekeler

* Kılcal damarların artması ve daha fazla görünmeye başlaması

* Özellikle yaşlı ve kilo problemi olan kişilerde görülen şiddetli ağrı

* Yorgunluk

Varis tedavisi nasıl yapılır?

Günümüzde teknolojinin ve tıp alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte önceleri tedavi imkanları sınırlı rahatsızlıkların tedavileri çok daha geniş ölçeklerde yapılmaktadır. Varis rahatsızlığının tedavisinde de önemli aşamalar kaydedilmiştir. Varis tedavisi için kullanılan eski yöntemler kılcal damar oluşumlarının geçmesini sağlasa da kısa sürede aynı damarlar tekrar ortaya çıkabiliyor. Öncelikli olarak hangi tip tedavinin daha başarılı sonuç vereceğine karar vermek için ön muayene şarttır. Varislerin çeşidine ve hastalığın seviyesine bağlı olarak başka yöntemler de tatbik edilebilir.

1- Lazerle Varis Tedavisi: Günümüzde lazer ile tedavi varis başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde aktif olarak kullanılıyor. Damar içi lazer tedavisi son beş yıl içerisinde hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde en çok tercih edilen tıbbi müdahalelerin başında geliyor. Genellikle lokal anestezi altında yapılmaktadır. Söz konusu operasyonların süresi ise 30 - 40 dakika arasında değişir. Lazerle varis tedavisinde hastalıklı damarların tespit edilmesi hastanın konforu ve sağlığı açısından kritik bir öneme sahip. Bu sayede sağlıklı olan damarlar korunmaktadır. İğne yardımı ile hastalıklı olan damar kapatılır. İşlemin en önemli artılarından bir diğeri ise herhangi bir ameliyat izi oluşturmamasıdır.

2- Köpükle Varis Tedavisi: Lazerden sonra en çok tercih edilen seçeneklerden bir diğeri köpükle varis tedavisidir. Özellikle bacaklarda ve ayak bileklerinde yoğunlukla görülen varislerin tamamen ortadan kaldırılması için uygulanmaktadır. Köpük tedavisi daha çok akut seviyedeki hastalara uygulanıyor. Damarlarının patlama riski bulunan hastalar toplamda yarım saat ile 1 saat arasında değişen köpükle varis operasyonundan sonra istirahat etmeli ve sık sık kontrolden geçmelidir.

Varis neden çıkar?

1- Aşırı kilo: Aşırı kilo ve obezite gibi hastalıklar birçok farklı hastalığa doğrudan ya da dolaylı olarak neden olabilir. Bacaklara binen aşırı kilo, kanın vücut içerisinde sürekli olarak geriye kaçmasına neden olabilir. Bu ise birincil dereceden varis oluşumunu tetikleyen faktörlerin başında geliyor.

2- Alışkanlıklar ve zorunluluklar: İşi gereği, uzun saatler boyunca ayakta kalan kişilerde varis görülme riski yarı yarıya fazladır. Varis başlangıcı görülen kişilerin ortopedik ayakkabılar giymesi ve sık sık mola vermesi öneriliyor. Aynı zamanda sürekli dar elbiseler kot ve tayt gibi) kişilerde varis oluşma riski bulunmaktadır.

3- Kullanılan ilaçlar ve belli başlı tedaviler: Özellikle doğum kontrol haplarının en sık görülen yan etkilerinden biri varistir. Bununla birlikte hormon tedavilerinin sonucunda da özellikle kadınlarda varis görülme riski artar.

Varisi geçirme yöntemleri ve hareketleri

Varisi geçirmek için bol bol yürüyüş yapılmalı ve belli başlı hareketler günlük periyotlarda tekrarlanmalıdır. Parmakların ucuna çıkarak yükselmek baldırların rahatlamasını ve varislerin çok daha hızlı geçmesini sağlayabilir. Ayakuçlarını birleştirip topukları kaldırmak suretiyle yapılan hareket de günde on ile on beş dakika yapılabilir. Bununla birlikte varis oluşumları akut seviyeye varmış kişiler mümkün olduğunca ayakta kalmamaya dikkat edilmelidir. Varislerinden kurtulmak isteyen kişiler giysi seçimlerinde de azami oranda dikkat edilmelidir. Mümkün olduğunca bol kıyafetler giyilmeli ve topuklu yerine spor ayakkabılar tercih edilmelidir. Varisli bacaklar ve kollar günlük olarak soğuk su ile ovulabilir.



