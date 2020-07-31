Birçok etkenin sebep olduğu varisler hem görüntü olarak hem de ağrı oluşturması sebebiyle insanları günlük hayatta oldukça fazla olumsuz etkilemektedir. Bu gibi durumlarda mutlaka bir doktora danışılmalı ve tedavisi uygulanmalıdır.

Varis için hangi bölüme ve doktora gidilir?

Varis ayaklar ve bacaklarda toplardamarların şişmesi halinde oluşan morluklardır. Bunun en büyük sebebi dolaşım bozukluğudur. Toplardamarlarda kapakçıklardaki yetmezlik nedeni ile oluşmaktadır.

Toplardamarların görevi bacaklarda kanın temizlenmesi için kalbe ve akciğerlere taşınmasıdır. Yer çekiminin aksine kanın yukarı çıkmasını sağlar. Ayrıca toplardamarlar içerisinde kapakçıklar da bulunmaktadır. Kapakçıklar yardımı ve bacaklardaki kasların kasılması sebebiyle kan tek yönlü olarak yukarı doğru ilerler. Bu işlemleri toplardamarlar gerçekleştirir. Fakat bazı kişilerin bu kapakçıklarında bozulmalar oluşur. Kan yukarı doğru değil de aşağıya doğru basınç yapar ve varisler oluşur.

Varisler hastalar için bir sorun teşkil etmez ise tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Fakat ağrıların oluşması, huzursuzluk, bacak ülseri ve bacaklardaki şişme gibi belirtiler vermesi durumunda tedavi gerekmektedir. Bunun için hastaların hastanelerin kalp ve damar cerrahisi bölümlerine başvurmaları gerekmektedir.

Varise bakan poliklinikten nasıl randevu alınır?

Varisler birçok sebep ile kişilerde oluşabilir. Bazı varisler rahatsızlık ve ağrı oluşturmazlar. Böyle durumlarda kişilerin doktora gitmemeleri herhangi bir sorun gerçekleştirmez. Fakat bazı kişilerde oluşan bu varisler oldukça fazla ağrı, şişkinlik yaratmaktadır. Buda kişilerin sosyal hayatlarında birçok olumsuzluğa sebep olur. Bunun için hastanelerin kalp ve damar cerrahisi polikliniğine başvurulması gerekir. Bunun için ilk olarak hastanelerin bu bölümünden randevu alınması gerekir.

Kalp ve damar cerrahisi polikliniğinden randevu almak için hastanelerin telefon numaraları aranabilir. Buradan istediğiniz poliklinikten randevu alabilirsiniz. Devlet hastanelerinden ise iki farklı randevu alma yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki internet üzerindendir. MHRS internet sitesinden TC kimlik numarası ve şifre ile randevu almak mümkündür. Ayrıca ALO 182 numaralı hattan da randevu alabilirsiniz.