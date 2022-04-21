Varikosel olan bir erkeğin çocuğu olur mu?

Varikosel, erkeklerde testisleri koruyan gevşek deri kesesi olan skrotumdaki damarların şişmesi ve genişlemesinin tıbbi adıdır. Varikosel, bacaklarda görülebilen "varisli damarlar" veya varisli damarlara benzer. Vakalar genellikle sol testis olmak üzere üst testiste ortaya çıkar. Varikosel, kişi yatarken görülmeyebilir, ancak ayaktayken gözle görülebilecek kadar belirgin hale gelebilir. Elle dokunulduğunda, torbanın içinde plastik tüpler veya şeritler varmış gibi hissedilebilir.

Varikosel genç erkeklerde daha sık görülür

Varikosel, genellikle genç erkekleri etkileyen oldukça yaygın bir durumdur. Bu sorun erkeklerin yüzde 10 ila 15'inde görülebilmektedir.

Varikosel, düşük sperm üretiminin ve sperm kalitesinin kısırlığa yol açabilen yaygın bir nedenidir. Bununla birlikte, tüm varikosel vakaları sperm üretimini etkilemez. Varikosel kısırlığa ve anormal şekilde gelişmiş veya atrofik testislere yol açabilir.

Çoğu varikosel zamanla gelişir. Bununla birlikte, çoğu durumda varikosel kolayca teşhis edilir ve yine vakaların büyük çoğunluğunda tedavi gerekmez. Bir varikosel, yalnızca semptomlara neden olursa, genellikle ameliyatla tedavi edilebilir.

Varikosel belirtileri nelerdir?

Varikosel genellikle kendi formu dışında herhangi bir belirti veya semptoma neden olmaz. Nadiren ağrıya neden olur. Varikosel ağrısı hafif rahatsızlıktan şiddetli ağrıya kadar değişebilir ve uzun süreli ayakta durma ve fiziksel eforla şiddetlenebilir.

Ağrı seviyeleri sabahtan akşama kadar artabilir. Kişiler sırt üstü yattıklarında rahatlayabilirler. Ağrıya ek olarak, erkek doğurganlığının azalmasına da yol açabilir.

Varikosel zamanla daha belirgin hale gelebilir. Neredeyse her zaman sol testis damarlarında şişmeye neden olur.

Varikosel tanısından sonra uygulanabilecek iki türlü tedavi yöntemi mevcuttur

Varikosel ameliyatı olarak da bilinen varikoselektomi, hastanede yapılan açık bir ameliyattır ve genellikle varikosel tedavisinde tercih edilen yöntemdir. Günümüzde varikosel operasyonu, mikroskop ya da loop büyütme kullanılarak yapılmaktadır. Kasık bölgesinden yapılan 2-3 cm’lik kesi ile girilip kasık kanalı içerisindeki venler (varisleşmiş kirli kanı götüren damarlar) bağlanıp kesilir.

Varikosel embolizasyonu açık cerrahiye göre daha az invaziv bir işlemdir. Bu işlem sırasında kasık damarına küçük bir kateter yani ince, içi boş bir plastik tüp yerleştirilir. Damarı tıkayıcı sklerozan madde verilir. Ancak etkinliği operasyona göre düşük olduğu için nadiren kullanılmaktadır.

Varikosel olan bir erkeğin çocuğu olur mu?

Varikosel tedavisinin kısır olan, sperm analizi bozuk olan ve varikosel tespit eden erkeklerde doğurganlığa yardımcı olduğu gösterilmiştir. Varikosel tedavisi öncelikle mikrocerrahi ile yapılmalıdır. Ameliyat sırasında testis damarından kasıkta 2 cm'lik bir kesi yapılır. Ameliyatın mikroskop altında yapılması başarı şansını artırır ve komplikasyon riskini azaltır.