Varikosel belirtileri nelerdir, daha çok kimlerde görülür?

Varikosel, erkeklerde çok sık karşılaşılan kısırlık sebeplerinden birisidir. Testislerdeki toplardamarlarda oluşmuş olan varisleşme sebebiyle oluşan yaygın damar genişleme problemi şeklinde tanımlanabilir. Varikosel, genel olarak hafif seyrederek, nadir belirti gösterir. Fakat bu zaman içerisinde ilerleyip, testislerde ağrıya ve şişkinliğe sebep olur. Zamanında müdahale edilmeyip tedavi edilmediği zaman kısırlık ve sperm bozukluğuna sebep olabilir.

İlerleyen etaplarda testis boyutunda azalma ve erkeklik hormonu testosteronun yapılmasında bozukluklara sebep olabilir. Genel olarak zamanla gelişerek ağrı, terleme ve sıcaklık hissi ile kendini göstermektedir. Tanısı kolaydır. Bazı vakalarda tedavinin gerekmediği söylenebilir. Eğer semptomlara sebep oluyorsa, ameliyat ile tedavi edilebilir.

Varikosel, testisleri tutan deri kesesinin damarlarında genişlemeyle ortaya çıkmaktadır. Her 100 erkek içerisinde 10 ile 15'inde görülen bu rahatsızlık bacakta oluşan varise benzer. Ergenlik dönemlerinde oluşur, zaman içerisinde büyüyerek daha basit biçimde fark edilir duruma gelir. Varikosel, skrotumun sol bölümünde daha yaygın olmaktadır. Çünkü erkeklerin anatomisi her iki tarafta aynı olmamaktadır.

Varikoseller, sperm üretiminin azalmasına ve kalitesini düşürüp kısırlığa sebep olabilirler. Bununla beraber, bütün varikoseller sperm üretimini etkilememektedir. Çoğu kez problem yaratmazlar ve zararsızdırlar. Ancak kimi zaman kısırlığa, ağrıya veya testislerden birisinin normal şekilde gelişmemesine veya küçülmesine sebep olabilir.

Varikosel Belirtileri Nelerdir?

- Testis ve çevresinde şişlik veya ağrı,

- Testis boyutlarında değişme,

- Testislerde yumru hal ya da biçim bozukluğu,

- Doğurganlıkla alakalı kısırlık ya da problemler,

- Daha önce benzer problem yaşamış olmak,

- Testislerde küçülme ya da damarlarda şişme.

Varikosel ağrıları

Hafif veya orta dereceli şiddete dek görülen ağrılar, genel olarak uzun zamanlı oturma, ayakta durma sonucunda artar ve birey uzandığı zaman ağrıları hafifler. Ağrılar, gece vakti yatağa girmeden yoğun hissedilebilir, sabah kalkıldığı zaman ağrı yok olabilir. Damarlardaki genişleme, bir zaman sonra dışarıdan görülecek derecede belirgin hale gelir ve damarlar bacaklardaki gibi görülen varis benzeri şekil alabilir. Varisokel ilerledikçe damar şişmesi, ağrı gibi bulgular daha çok hissedilebilir.

Varikoselin anlaşılması

Dikkatli bireyler, kendi kendini muayene etmesi esnasında testis üstündeki şişlik, düzensizlik ya da ağrıdan varikoseli belirlemektedir. Varikosel, kısırlık şikayetinden ötürü yapılan başvurularda doktor muayenesi esnasında tanısı yapılır. Bunun yanı sıra; uzun süreli ayakta kalma, cinsel aktivite veya spor gibi efor gerektiren vaziyetlerin sonrasında yaşanan ağrılar, varikosel durumunun anlaşılması adına önemlidir.

Varikosel tedavisi

Varikosel adına her zaman tedavi uygulanmayabilir. Bu sorunu yaşayan birçok erkek, herhangi tedavi uygulaması gerçekleştirmeden çocuk sahibi olabilir. Fakat ağrı, testislerde şişlik veya çocuk sahibi olamama gibi sorunların bulunması, tedaviye ihtiyacın olduğunu belirtir. Varikoseli tedavi edebilmek ya da engellemek adına ilaç bulunmaz. Fakat ibuprofen ya da asetaminofen gibi ağrı kesiciler, biraz daha rahatlatıcı bir etki sağlayabilir.

Varikosel daha çok kimlerde görülür?

Varikoselin meydana gelmesinin sebebi bilinmemekte. Fakat kimi risk grupları vardır. Bunlar;

- Şişman bireyler,

- Karın içindeki basıncı çoğaltan, ağır spor yapan bireyler,

- Karın içi basıncı çoğaltan kronik kabızlık yaşayan kişiler,

- Kronik öksürük nöbeti geçiren ve kronik astımı bulunan kişiler,

- Ayakta kalmayı gerektiren polis, öğretmen gibi meslek kategorilerinde daha sık görülür.

Toplardamar hastalığı olmasından ötürü, bacaklarında varisi olan bireylerde varikosel sık şekilde görülmektedir. Bu vaziyetin tersi şeklinde varikoseli bulunan bireylerde varis rahatsızlığı sık şekilde görülmektedir. Her iki rahatsızlık da toplardamarlara bağlı olmasından ötürü, bu damarlardaki kapakların yetersizliği, kanın iletilmesindeki problemler gibi unsurlara bağlı şekilde ortaya çıkmaktadır.



