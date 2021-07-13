MENÜ

Varane, Real Madrid'in sözleşme uzatma teklifini reddetti

Real Madrid, kontratı Haziran 2022'de sona erecek olan yıldız futbolcusu Raphael Varane'a seneliği 7,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme uzatma teklifinde bulundu. Ancak bu teklif Fransız stoper tarafından olumlu karşılanmadı.

13 Temmuz 2021, Salı 21:13 Son Güncelleme:
- A +
Varane, Real Madrid'in sözleşme uzatma teklifini reddetti

Real Madrid'de Raphael Varane krizi yaşanıyor. Fransız futbolcu eflatun beyazlıların sözleşme uzatma teklifini reddetti.

İspanyol devi, yıldız futbolcuya yıllık 7,5 milyon eurodan 4 yıllık yeni bir sözleşme önerdi ancak Varane bu teklifi geri çevirdi. 28 yaşındaki futbolcunun yıllık 12 milyon euroda 5 senelik kontrat istediği öğrenildi. Kulüp ve futbolcu arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.


İlgili Haberler
Son dakika! Süper Lig fikstür çekimi yapıldı! 2021/22 sezonu ne zaman başlayacak?


Manchester United pusuda bekliyor

Real Madrid'deki sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan başarılı defans oyuncusu ile İngiliz devi Manchester United yakından ilgileniyor. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...