Real Madrid'de Raphael Varane krizi yaşanıyor. Fransız futbolcu eflatun beyazlıların sözleşme uzatma teklifini reddetti.

İspanyol devi, yıldız futbolcuya yıllık 7,5 milyon eurodan 4 yıllık yeni bir sözleşme önerdi ancak Varane bu teklifi geri çevirdi. 28 yaşındaki futbolcunun yıllık 12 milyon euroda 5 senelik kontrat istediği öğrenildi. Kulüp ve futbolcu arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.









Manchester United pusuda bekliyor

Real Madrid'deki sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan başarılı defans oyuncusu ile İngiliz devi Manchester United yakından ilgileniyor.