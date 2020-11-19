Varane ayrılıyor! Sürpriz adres...

İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Raphael Varane'ın bir sonraki durağı Ada olabilir.

Manchester Evening News'ın haberine göre İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, Fransız stoperi kadrosuna katmak adına en avantajlı olan kulüplerin başında geliyor.

27 yaşındaki savunmacının birlikte çalıştığı menajerlik şirketi Base Soccer Agency ile kurduğu iyi ilişkilerin meyvelerini toplamak isteyen Kırmızı Şeytanlar, kulübüyle olan sözleşmesinin son 18 ayına giren Varane'ı kadrosuna katarak Harry Maguire'ın yanına partner arayışlarını noktalamanın hesaplarını yapıyor.

Madrid'deki mutsuzluğu artık bir sır olmaktan çıkan başarılı defans oyuncusunun Manchester temsilcisinden böyle bir teklif gelmesi durumunda kariyerini ne yönde şekillendirmeye karar vereceği ise şimdiden merak konusu...