Antalyaspor ilk yarının son anlarıdna Adis Jahovic'in direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bahattin şimşek'in sarı kart göstermesi sonucunda VAR hakemi Mete Kalkavan'dan uyarı geldi. Kalkavan'ın tavsiyesiyle VAR monitöründe Jahovic'in sarı kart gördüğü pozisyonu izleyen Bahattin Şimşek, sarı kartı iptal etti ve Jahovic'e kırmızı kart gösterdi. Adis Jahovic, VAR incelemesinin ardından 45. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bırakmış oldu.







