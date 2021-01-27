Türkiye’de en çok tartışılan konulardan biri olan ‘VAR uygulaması’ beIN SPORTS ekranlarında masaya yatırılıyor. Günümüz teknolojisinin sporla entegrasyonu sayesinde kuralların çok daha az hata ile uygulanması adına futbol dünyasına giren VAR sistemi nasıl çalışıyor, VAR’dan gelen görüntüler yayına nasıl aktarılıyor, hangi durumlarda oyuna dahil oluyor, hangilerinde karışmıyor?

Canlı yayın esnasında, yayın aracının içinde yapılan özel çekimler, VAR’dan gelen görüntülerin nasıl verildiğini anlatan titizlikle kaydedilip, kurgulanmış görüntüler VAR Özel Programı’nda. Üstelik, VAR sistemiyle ilgili futbolseverlerin aklına takılan birçok soru, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi görüntüleriyle yanıt buluyor.

28 Ocak Perşembe akşamı saat 22.00’de, Güntekin Onay’ın sunacağı ve TFF VAR Koordinatörü Barış Şimşek’in konuk olacağı 1 saatlik VAR Özel Programı beIN SPORTS HD 1’de ekranlarınıza geliyor.



