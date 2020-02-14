Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Başakşehir - Beşiktaş maçıyla başlarken, şampiyonluk ve kümede kalma yarışında birbirinden kritik maçlar oynanacak. 21 haftası geride kalan Süper Lig'de liderlik koltuğunda Sivasspor otururken, 1 maçı eksik Trabzonspor, Yiğidolar'ı takibini sürdürüyor. Başakşehir, Alanyaspor, Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş, zirve iddialarını sürdürken, alt sıralar bir hayli karışık.

Hakem hataları her hafta tartışılmaya devam ederken, puan durumu altüst olmaya devam ediyor. Peki, VAR olmasaydı 21.hafta sonunda puan durumu nasıl olurdu?

Hakem hocamız Deniz Çoban, VAR'sız puan durumunu hazırladı.