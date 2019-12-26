VAR kayıtları nasıl dinlenir? Deniz Çoban açıkladı!

Kulüpler ardı ardına açıklama yapsa da VAR kayıtlarının kamuoyuna açıklanmayacağı aşikâr. Kayıtlar sadece eğitim amaçlı kullanılabilir. Gelin görün ki eğitimciler de kayıtlara el süremiyor. Kayıtları dinlemeyi bırakın, TFF’de hiç kimse kayıtların bulunduğu odanın önünden bile geçmiyor! Kayıtları kim dinlerse, orada elektronik bir iz kalacak. Kimse o izi bırakan olmak istemiyor. Sonra biri çıkıp “Ben de VAR kayıtları var!” dese, bütün gözler kayıtlara el sürene dönecek.

IFAB da karışamaz

Anlayacağınız böyle bir paranoya hali mevcut. Kayıtlar “üzüm yemek için” tutuluyor ama insanlar “bağcıyı dövmek niyetinde” olduğu için kimse üzümü yiyemiyor. Kulüp başkanlarına bir teklifim var. Kulüpler Birliği’ni toplasınlar ve samimiyetle bir karar alınsın. VAR’la ilgili eğitim almak istediklerini ve hakemlerin diyaloglarının nasıl gerçekleştiğini öğrenmek istediklerini TFF’ye bildirsinler. Kulüp başkanları, TFF ve MHK’nın bulunduğu ortamda belirlenen maçların, orijinal kayıtları üzerinden hakem diyaloglarının nasıl olduğu konusunda bir eğitim yapılsın. Hakemlerin ne konuştuklarını öğrenmiş olurlar. Amaç “eğitim” olduğu için protokole de aykırı olmaz, IFAB da karışamaz.

Diyaloglar merak konusu

Mevzu Fenerbahçe-Beşiktaş maçı... Hakemlerin diyalogları merak konusu... Durum şu: Ne Kalkavan’ın gördüğü bir ihlali Çakır’a bildirmeyip kulağının üzerine yatması ne de Çakır’ın uyarılmasına rağmen kenara gelmeyi reddetmesi söz konusu...

Çağırırsa gelir!

Tartışılan pozisyonları Kalkavan sorumluluk alanında görmedi ve hakemi uyarmadı. Ona göre pozisyonlar faul değildi. Vida/Serdar pozisyonlarının birini faul için yeterli görmedi, hakemin görüş alanı dışında olan topsuz alan mücadelesini de karşılıklı mücadele olarak değerlendirdi. Ortada Alman hakem Felix Bryc örneği var. Dünya Kupası finaline adayken bir maçla eve dönmesi... Bir hakemin çağırılıp da kenara gelmemesi kolay değil. Pozisyonu faul olarak değerlendiren bir VAR hakeminin de sessiz kalması mümkün değil.

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