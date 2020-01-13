VAR istatistiklerinde çelişki! Deniz Çoban gerçek değerleri açıkladı

Süper Lig'in ilk yarısı sonunda en çok konuşulan konulardan biri VAR sistemi olmuştu. Son olarak Kış MHK seminerinde yapılan 69 kez VAR kararına başvurulduğu yönünde yapılan açıklamaya Deniz Çoban'dan yanıt geldi. Deniz Çoban ilk yarıdaki gerçek VAR sistemi değerlendirmelerini paylaştı. Süper Lig'in ilk yarısı sonunda en çok konuşulan konulardan biri VAR sistemi olmuştu. Son olarak Kış MHK seminerinde yapılan 69 kez VAR kararına başvurulduğu yönünde yapılan açıklamaya Deniz Çoban'dan yanıt geldi. Toplam 72 kez VAR'a gidildiği ve 68 kez karar değiştiği bilgisi paylaşıldı.

Deniz Çoban ilk yarıdaki gerçek VAR sistemi değerlendirmelerini paylaştı.





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TFF Başkanı Nihat Özdemir'in MHK Kış seminerinde yaptığı açıklama şöyleydi

Bildiğiniz üzere; sezonun ilk yarısında var çok tartışıldı. Oysa, istatistiklere baktığımızda Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin futbola ve hakemlere önemli bir katkısı olduğunu görüyoruz.Süper Lig'de oynanan 153 maçta, VAR ile 65 karar düzeltildi. Bu rakam geçen sezonun ilk yarısında 70 idi. Genel olarak 'VAR doğru kullanılmıyor' eleştirisini maalesef almaktayız. Ancak ilk yarıya baktığımızda, VAR'a gidilen 69 pozisyonun sadece 4'ü değişmemiş. Yani VAR'ın gereksiz yere değil, doğru kullanıldığını açık şekilde söyleyebiliriz. Bugün UEFA da VAR uygulamalarımızı beğeniyor, seminerlerini Riva VAR Merkezi'nde yapıyor. UEFA Hakem Komitesi Türk hakemlerini yakından izliyor ve sürekli maçlar veriyor. İlk yarıda FIFA hakemlerimizin 35 maçta görev alması bizler için gurur verici