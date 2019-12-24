VAR hakemine saldırdılar! 24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa...

Yunanistan Ligi'nde Olympiakos ile Volo arasında oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçın ardından flaş olaylar yaşanıyor.

Mücadelede Olympiakos'un attığı gol, VAR'dan gelen uyarı ile iptal edilmişti. Hakemlerin verdiği karar eleştiri toplamıştı. Olympiakos kulübü, golsüz biten maçın ardından açıklamada bulundu ve şu sözleri kullandı;

"24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa tüm yasal işlemleri başlatacağız. Hakemlerin konuşmaları yayınlanmak zorunda"

Yunan ekibinin taraftarları ise gollerini iptal eden VAR hakeminin evine havai fişek attı. Olympiakos taraftarları ise Volos maçında gollerinin iptal edilmesinin ardından VAR hakeminin evine saldırdı. Camları kıran taraftarlar eve de maddi hasar verdi. Yunanistan'da hakemler, yaşanan bu olayların ardından polis koruması talep ediyor. Polisler ise olayı soruşturuyor.

Olympiakos Başkanı Marinakis, yaptığı açıklamada "Hakemler Birliği içinde PAOK Başkanı Savvides'in yakın arkadaşları var. Artık bu adaletsizlik sabrımızı taşırdı!" sözlerini kullandı. Marinakis'e cevap ise PAOK Başkanından geldi. PAOK Başkanı Savvides, "Marinakis bu konuda en son konuşacak kişi. Klasik mazeret üretiyor." dedi.

Yunanistan Futbol Federasyonu ise şu ana kadar konu hakkında bir açıklamada bulunmadı. Olympiakos'un 24 saat içinde VAR kayıtlarının açıklanamaması halinde nasıl bir yol haritası çizeceği merak ediliyor... (Hürriyet)