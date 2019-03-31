VAR hakemi, ofsayt kararını kağıtla verdi!

Çin ikinci liginde oynanan Shanghai Shenxin-Heilongjiang Lava maçında VAR odasından kameralara yansıyan bir görüntü, dünya futbol kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapatan misafir takımın ikinci bulduğu bir gol yardımcı hakem tarafından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Bu sırada VAR odasından pozisyonu inceleyen hakemler ise sistemde ofsayt çizgisinin olmayışı nedeniyle kararı ekrana beyaz bir kağıt koyarak verdi. Ev sahibi takım, bu ilginç olayın yaşandığı mücadeleyi sonradan bulduğu gollerle 2-1 kazanmayı başardı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



