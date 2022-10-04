Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2022-2023 sezonunda saha hakemleriyle Video Yardımcı Hakem olarak bilinen VAR'ları ayırdı. Yani bir hakem ya sahada olacak veya masada. MHK, masa başında 11 hakem belirledi. Bu isimler hem Süper Lig hem de Spor Toto 1. Lig'de VAR'ın yanı sıra AVAR'da da görev alıyor.

11 hakem VAR'da görev yapıyor

MHK'nın sezon başında açıkladığı listede 11 hakem yer aldı. İşte VAR hakemleri listesi:

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2022-2023 SEZONU VAR HAKEMLERİ

Emre Malok

Özgür Yankaya

Alper Çetin

Erkan Engin

Özgüç Türkalp

Serkan Tokat

Alper Ulusoy

Hakan Ceylan

Koray Gençerler

Mustafa Öğretmenoğlu

Bülent Birincioğlu

VAR hakemlerinin aldığı maaş

TFF, VAR hakemlerine sezon başında yüzde yüz zam yaptı. VAR hakemleri sabit bir maaşın yanı sar görev aldıkları her maçta da para alıyor. Bu para Süper Lig ve 1. Lig'de değiştiğ gibi VAR veya AVAR olmasına göre de değişiklik gösteriyor. VAR'da görevli hakemin sabit maaşı 10 bin lira

Süper Lig VAR olduğu zaman 10 bin lira, AVAR olduğundaysa 5 bin lira kazanıyor. 1. Lig'de VAR ücreti 6 bin 800, AVAR ücretiyse 3 bin 600 lira.





VAR HAKEMLERİNİN ÜCRETLERİ

VAR aylık sabit maaş: 10 bin lira

Süper Lig VAR ücreti: 10 bin lira

Süper Lig AVAR ücreti: 5 bin lira

1. Lig VAR ücreti: 6 bin 800 liraa

1. Lig AVAR ücreti: 3 bin 400 lira

VAR hakemleri içinde en çok Özgür Yankaya kazandı

30 Temmuz 2022'de Süper Kupa finaliyle başlayan 2022-23 sezonunda masa başında görev alan 11 hakem içinde en çok parayı Alper Ulusoy kazandı. Yeşil sahaların eski hakemi, 13'i VAR, 7'si de AVAR'da olmak üzere toplam 20 maçta 171 bin 200 lira kazandı. İki aylık sabit maaşla birlikte toplam kazancı 189 bin lira oldu. Ulusoy'u 167 bin lirayla Serkan Tokat ve 160 bin liralık gelirle de Hakan Ceyla takip etti. 139 bin 200 liralık gelirle en az kazanan VAR ise Emre Malok oldu.





VAR ve AVAR gelirinde lider Alper Ulusoy

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de VAR ve AVAR olarak TFF'nin Riva'daki merkezinde masa başında maçları takip eden 11 hakem Ağustos'tan Ekim ayı başına kadar görev aldıkları maç sayıları ve elde ettikleri kazancın tablosu şöyle:

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