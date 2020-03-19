Deneyimli teknik adam Feyyaz Uçar yönetimindeki iddialı kadrosuyla Play- Off’a kalmayı hedefleyen Vanspor, dün önemli bir engeli aştı. Geçtiğimiz haftalarda ülkemizi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ertelenen maçta Ergene Velimeşe’yi konuk eden Kırmızı-Siyahlılar, seyircisiz oynanan karşılaşmayı 2-1’le kazanmayı başardı.

Oktay Aydın’ın 13. dakikadaki golüyle öne geçen Feyyaz Uçar’ın öğrecileri, 49. dakikada Samet Cantürk’le farkı 2’ye çıkarmayı başardı. Skor üstünlüğünü eline aldıktan sonra kontrollü bir futbol sergilemeyi seçen ev sahibi ekip mücadelenin büyük bölümünde üstün taraftı.

Hedef 6’da 6

37 puanda olan ve ligde herhangi bir iddiası kalmayan Ergene’de futbolcular yine de mücadeleyi elden bırakmadı. Dakikalar 88’i gösterdiğinde Kadir Yurttadur, takımı adına skoru 2-1’e getirmeyi başardı. Bu gol konuk takım için umuttan çok teselli anlamına geldi, çünkü müsabakanın kalan sürecinde sonuç değişmedi. Vanspor, erteleme maçını kayıpsız atlatırken puanını 44’e çıkarıp Play-Off potası için kalan 6 hafta öncesi umutlarını tazeledi. 5. sırada bulunan Sakaryaspor’la arasında 7 puan fark bulunan Vanspor, kalan süreçte bu farkı eritip hedefe ulaşma için mücadele verecek.