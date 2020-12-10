Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK forması giyen Yaser Yıldız, yönetim tarafından neden kadro dışı kaldığı hakkında kamuoyu açıklaması yaptı. Yaser Yıldız alacaklarının tahsili için yönetimle yaptığı görüşmeden sonra kadro dışı kaldığını, yemekleri beğenmeme ve dedikodu çıkardığı iddialarını ise yalanladı.

Yaser Yıldız'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Hakkımda son günlerde Vanspor başkanı tarafından beni karalamak ve kariyerime zarar vermek amacıyla yaptırılan taraflı haberlere ilişkin açıklama yapma zorunluluğum doğmuştur. Gerçeklerin tüm belge ve delillerle anlatılması neticesinde yapılan bu açıklamaların ne denli yanlış ve şahsıma zarar verme amacı taşıdığı net bir biçimde anlaşılacaktır.

İlk önce belirtilmelidir ki, halihazırda Vanspor’dan 229.000.-TL alacaklı olmam nedeniyle ödemelerin sözleşmemiz uyarınca yapılması amacıyla Türkiye Futbol Federasyonun ilgili düzenlemelerine uygun olarak noter kanalıyla ihtar çekmiş bulunmaktayım. Anılan bedeli ödememek amacıyla kulüp başkanı tarafıma baskı yapmış ve hukuki bir süreç başlatmam halinde ise futbol hayatımı bitireceği yönünde tehditlerde bulunmuştur. Söz konusu baskılara boyun eğmemem üzerine de hakkımda gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan, kendi içinde de çelişkili haberler yaptırılmaya başlanmıştır.

Anılan haberlerde kulüpte çıkan yemekleri beğenmediğim ve takım içinde dedikodu yapmak suretiyle takıma zarar verdiğim iddia edilmiştir. Ancak ne gariptir ki, alacaklarımın tahsili amacıyla işlemlere başlayacağımı bildirdiğim gün itibariyle de, tamamen bambaşka gerekçelerle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığım bildirilmiştir. Bahsi geçen kadro dışı kararında ise, müsabakalarda isteksiz davranmam ve sorumsuz davranışlarda bulunmam nedeniyle takımın ligdeki performansını olumsuz etkilediğim ifade edilmiştir. Bu çelişkili ve birbirinden tamamen farklı gerekçeler bile haberleri yaptıran zatın ne derece kötü niyet ile hareket ettiğini ve gerçek amacını başarısız bir şekilde maskelemeye çalıştığını ortaya koymaktadır.

Ayrıca tüm futbol kamuoyu bilmelidir ki, Vanspor başkanının iddia ettiği gibi kulübün hiçbir futbolcuya borcu olmadığı beyanı da hiçbir şekilde gerçeklik taşımamaktadır. Takımdaki birçok futbolcunun maaşları ve primleri uzun zamandır ödenmediği gibi, Türkiye Futbol Federasyonu Mali İşler biriminden de rahatlıkla teyit edilebileceği gibi, eski dönemlerde futbol oynamış birçok futbolcunun da alacakları nedeniyle Vanspor Kulübü’nün transfer yasağı bulunmaktadır. Kulübün devre arasında transfer yapabilmesi için bu borçları ödemesi gerekmektedir.

Şahsımın sezon başı kamp yapmadığı ve 4 (dört) aydır topa değmediğim iddia edilmiştir. Bu konunun da diğer iddialar gibi yanlış ve yanıltıcı olduğunu ifade etmem gerekir. Zira sezon başı kampında halihazırda takımın hocası olan Sn. Serhat Gülpınar‘ın o tarihte hocalığını yaptığı Afyon Afjetspor ile Ayonkarahisar’da 18 gün kampa katılmış durumdayım. Söz konusu iddianın ne derece gerçek dışı olduğu bizzat Vanspor’un teknik direktöründen dahi öğrenilebilir.

Takıma katıldığım günden beri personel maaşlarını alamamaktadır ve takımdaki beraberliğin bozulmaması amacıyla bizzat bu arkadaşlarımıza yardım ettiğimi de söylemem gerekir. Ne yazık ki kulübümüzde duş terliği bulunmaması nedeniyle de bahsedilen eksiklikleri temin ederek kulübe bağışlamış durumdayım. Yaptığım her türlü fedakarlık ve gösterdiğim anlayışa rağmen şahsıma yapılan baskılar ve çıkartılan gerçek dışı haberler nedeniyle tüm gerçekleri açıklama zarureti doğmuştur.

Yapılan tüm gerçek dışı haberler ve yapılan baskılar nedeniyle uğradığım maddi ve ve manevi zararlara ilişkin her türlü hukuki ve cezai işlem başlatma haklarımı saklı tuttuğumu belirtirim.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 10.12.2020

Yaser Yıldız."