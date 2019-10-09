Vanspor FK - UTAŞ Uşakspor maç sonucu: 1-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği UTAŞ Uşakspor’a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Bilal Köseoğlu xx, Bülent Uludoğan xx, Yakup Bulut xx

Van Spor FK: Salih Şenbaş x, Serdar Cansu x, Yakup Demir x, Samet Cantürk x, Barış Gök x, Sefa Küpeli x (Mert Özyıldırım dk. 61 x), Barış Sağır x, Oktay Aydın xx, Mehmet Sıddık İstemi x (Timuçin Aşcıgil dk. 79 x), Batuhan Er x, Tunç Murat Behram x (Emrah Tacir dk. 61 x)

Teknik Sorumlu: Hasan Erkin Şimşir

UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın xx, Oğuzhan Yazıcı xx, Berkay Özer xx (Emre Demir dk. 46 xx), Berat Çetinkaya xx, Alpay Koldaş xx, Seçkin Getbay xx, Abdullah Balıkçı xx, Ali Say xxx (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 46 xx), İbrahim Şirin xx, Kadir Arı xx (Feyyaz Aydil dk. 74 xx), Ömer Akyörük xx

Teknik Sorumlu: Ali Seçkin Topçu

Goller: Kadir Arı (dk. 12) Feyyaz Aydil (dk. 90) (UTAŞ Uşakspor), Oktay Aydın (dk. 19) (Vanspor FK)

Sarı Kartlar: İbrahim Şirin (dk. 10), Berat Çetinkaya (62), Emre Demir (dk. 72), Oğuzhan Yazıcı (dk. 85), Feyyaz Aydil (dk. 90+4) (UTAŞ Uşakspor), Samet Cantürk (dk. 68), Yakup Demir (dk. 90+4), Mert Özyıldırım (dk. 90+5) (Vanspor FK)