Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, potansiyel oyuncuları kadrosuna katmak istiyor. 2017 yazında 180 bin euro'ya alınan Eljif Elmas'ı astronomik bir bedel karşılığında İtalya'ya göndermeye hazırlananan Sarı Lacivertli ekip, Panic'i kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Fakat, Beşiktaş adına genç oyuncuyu Bayram Bilim’in tam 4 aydır izlediği ve raporlarını düzenli olarak Beşiktaş’a aktardığı bildirildi.

Vanja Panic kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

2002 yılında Slovenya'nın Koper şehrinde dünyaya gelen Vanja Panic, futbola 2017 yılında Luka Koper'de başladı. Kısa süre içerisinde sivrilen Panic, önce Domzale'ye ardından Olimpija'ya transfer oldu. 1.83 boyundaki yıldız adayı, orta sahanın her bölgesinde forma giyebiliyor. Sağ ayağını etkili kullanabilen Panic, şutları ve ara paslarıyla dikkat çekiyor.

Slovenya'nın alt yaş kategorilerindeki milli takımlarında da forma giyen Panic, FIFA kuralları gereği 18 yaşını dolduracağı 27 Ocak 2020'ye kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyemeyecek. İstanbul devleri, Panic'i başka bir takıma kaptırmamak için transferi bir an önce neticelendirmek amacında.