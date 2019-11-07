Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile oynadığı maç öncesinde Brezilyalı top model Vanessa Vailatti'den sürpriz paylaşım geldi. Galatasaray taraftarı olduğu öğrenilen Brezilyalı model Vanessa Vailatti, Sarı Kırmızılı ekibe başarılar diledi. Vailatti, Instagram hesabından Sarı Kırmızı kalp koydu ve 'Başarılar Cim Bom' yazdı.

300 binin üzerinde takipçisi olan ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Vailatti'nin bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medya üzerinden sexi modeli Türkiye'ye davet etti, kendisini Türk Telekom Stadı'nda misafir etmek istediklerini ilettiler.

Vanessa Vailatti instagram hesabı nedir?

"vanessinhavailatti" instagram hesabını kullanan Brezilyalı model ayrıca twitter'da @VanessaVailati kullanıcı adını kullanıyor.

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