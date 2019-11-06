Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta maçında Real Madrid'e konuk olurken karşılaşma öncesi Galatasaray'a sürpriz bir destek geldi. Galatasaray taraftarı olan Brezilyalı model Vanessa Vailatti, Sarı Kırmızılı ekibe başarılar diledi. Vailatti, Instagram hesabından Sarı Kırmızı kalp koydu ve 'Başarılar Cim Bom' yazdı. Vailatti'nin sürpriz paylaşımının ardından Vanessa Vailatti kimdir? sorusunun yanıtı aranmaya başlandı.

Vanessa Vailatti kimdir?

1992 doğumlu Brezilyalı güzel, 1.64 boyunda. Sosyal medyada 299 bin takipçisi bulunan Vanessa Vailatti, Manchester City'nin Brezilyalı golcüsü Gabriel Jesus'un eski sevgilisi. Cesur paylaşımlarla sosyal medyaya damga vuran isimlerden olan Vailatti, ülkesi Brezilya'nın en dikkat çeken modelleri arasında yer alıyor.

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