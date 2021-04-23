Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'taki kıran kırana Play-Off yarışında sona geliniyor... İnişli-çıkışlı bir performans sergileyen Van Spor, evinde Etimesgut Belediyespor ile kozlarını paylaştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk yarının son dakikalarında penaltı kazandı. 42'de topun başına geçen Sedat Cengiz, rakip fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı. Sabahattin Akgül'ün öğrencileri, Play-Off yolunda 1 maç daha kazanarak, Bodrumspor ve Etimesgut Belediyespor ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Van Spor, son 3 haftaya girilirken, Play-Off yolunda büyük bir avantaja sahip.



