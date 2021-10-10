Van Spor FK-Serik Belediyespor maç sonucu: 2-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü, ligin 7'nci haftasında sahasında Serik Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 48'inci dakikada penaltıdan Hamza Küçükköylü ve 90+1'indi dakikada Güney Tutcuoğlu kaydetti.

STAT: Atatürk Şehir

HAKEMLER:Mehmet Ali Özer, Sedat Etik, Sinan Ertinğü

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Aydın Bağ (xxx)- Kerem Hakan Vapurluoğlu (xxx), Yakup Demir (xxx), İsmet Kavuştu (xxx), Barış Gök (xxx), Selim Kayacı xx (Dk. 69 Polat Furkan xx), Oktay Aydin xxx (Dk. 90+2 Mete Yıldız (?), Emrah Tacir xx, Sedat Komi xx (Dk. 46 Furkan İnce xx), Fatih Somuncu xx (Dk. 77 Güney Tutcuoğlu xxx), Hamza Küçükköylü xxx (Dk. 90+2 Kubilay Akyüz )

SERİK BELEDİYE SPOR: İbrahim Demir (x) - Çınar Tarhan (x), Burak Göksel (x), Atakan Arslan (x), Ahmet Abdullah Çakmak (x) (Dk. 61 Ferdi Konak x), Yusuf Onur Arıkan (x), Ahmet Şahbaz (x), İbrahim Hırçın (x) (Dk. 90+1 Deniz Palabıyık (?), Sebahattin Usta (x), Yusuf Çelik (x), Burak Sürmeli (x)

GOLLER: Dk. 48 (P) Hamza Küçükköylü, Dk. 90+1 Güney Tutcuoğlu (Vanspor Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: İsmet Kavuştu,, Furkan İnce, Hamza Küçükköylü, Oktay Aydın (Van Spor Futbol Kulübü) - Burak Sürmeli (Serik Belediyespor)

DHA