Van Spor FK - Bodrumspor maç sonucu: 1-3

TFF 2. Lig Kırmzı grupta mücadele eden Van Spor FK, ligin 13'üncü haftasında evinde Bodrumspor'u konuk etti. Ev sahibi takıma karşı maçın ilk dakikalarından itibaren daha üstün bir futbol sergileyen Bodrumspor, 16 ve 34'üncü dakikada Oğuzhan Doğan'ın golleriye 2-0 öne geçti.Konuk takıma karşı yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyen ve sönük bir futbol oynayan Van Spor FK., 40. dakikada Hamza Küçükköylü'nün gölüyle farkı bire indirdi. İlk yarının skoru 2-1 sona erdi. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan konuk takım, maçın 46. dakikasında Oguzhan Doğan'ın muhteşem golüyle 3-1 öne geçti. Bu dakikadan sonra her iki takımdan gol gelmeyince, maç konuk takım Bodrumspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

STAT: Atatürk Şehir

HAKEMLER:Selim Özen xxx, Burak Gültek xx, Barış Çiksoylu xx

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Aydın Bağ x, Emrah Tacir x (Dk. 75 Baran Basut x), Fatih Somuncu x, Hamza Küçükköylü x, Selim Kayacı x, İlyas Ekiz x, İsmek Kavuşçu x, Oktay Aydın x (Dk. 75. Mehmet Şirin Soydan x) Sedat Komi xx ( Dk.65 Kubilay Akyüz x), Barış Göç xx, Yakup Demirx

BODRUMSPOR: Ali Türkan xx, Ali Eren İyican xx, Süleyman Özdamar xx, Samet Yalçın xxx, Berk İsmail Ünsal xx (Dk. 80 Celal Duman x), Burhan Eşer xx (Dk. 60 Süleyman Güneş x), Üzeyir Ergün x, Onur Akbay xx, Oğuzhan Doğan xxx, Halil İbrahim Sevinç xx (Dk. 65 Erkan Değişmez x), Sergen Yatağan xx (Dk. 80 Yekta Kurtuluşx)

GOLLER: DK. 16 ve 34 Oğuzhan Doğan, Dk.46 Samet Yalçın (Bodrumspor), Dk.40 Sedat Komi (Van Spor FK)

SARI KARTLAR: Dk. 16 ve 34 Oğuzhan Doğan, Dk.45 Sedat Yatağan (Bodrumspor), Dk.25 Hamza Küçükköylü (Van Spor FK)

DHA