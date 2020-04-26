Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Robin van Persie, Feyenoord U14 takımının formasını giyen oğlu Shaqueel ile aralarında geçen bir anısını, Hollanda’da yayınlanan High Performance Podcast’teki röportajında anlattı. Van Persie şunları söyledi: “Feyenoord U14’ün Ajax U14 ile karşılaştığı maçta Shaqueel de kadrodaydı ancak yedek kulübesindeydi ve hiç oyuna giremedi. Arabayla eve dönerken oynamadığı için isyan ediyordu. Ben de ona, ‘Shaqueel. Tam bir ezik gibi konuşuyorsun. Başkalarını suçlayacağına, sadece kendini suçla. Ancak, ben senin hangi noktalarda hatalı olduğun dışında her şeyi duydum. Kazananlar, kontrolü eline alanlardır. Onlar sadece kendilerini suçlarlar ve kendilerini geliştirirler. Sen de kendine sor bakalım, bir ezik misin yoksa kazanan mı?’ dedim.”

‘Sonra farkına varmış’

“Bu konuşmamızdan 2 gün sonra evde Shaqueel’i göremedim. Merak ettim. Antrenman tesislerine gittiğini fark ettim. Peşinden gittim. Uzaktan onu izledim. Dondurucu derecede soğuk bir havada tek başına çok sert bir kondisyon antrenmanı yapıyordu. O zaman içimden geçirdim, ‘Tamam, olmuş. Hayatının kontrolünü nasıl alacağının farkına varmış’ dedim.. Ve, Shaqueel sadece 13 yaşında bir çocuk...”