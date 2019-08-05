Van Gölü için 430 km pedal çevirdiler

Van Gölü’nü kirliliğine dikkat çekilmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Van Denizini Pedallıyoruz” sloganıyla geçen yıl birincisi düzenlenen ‘Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği’nin ikincisi bu yıl 130 bisikletlinin katılımıyla ikinci kez gerçekleşti.

Türkiye’nin dört bir yanından doğaseverlerin katılımıyla Van Kalesinden pedallamaya başlayan gönüllülerin son durağı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi oldu. Van Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi merkezi ve Van Gölü Aktivistleri işbirliği ile başlayan ‘Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği’ kapsamında 430 kilometrelik Van Gölü Çevresini dolaşan gönüllüleri, rektörlük binası önünde karşılayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli de ekibe katılarak Van Gölü sahiline kadar bisiklet sürdü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel Van Gölü’nün korunması ve gereken farkındalığın oluşması adına bu kapsamda kamplar kurmaya devam edip Van Gölü’nün ne kadar güzel olduğunu anlatacağız. Bu zenginliğin sadece bizlerin olmadığını, gölü el birliğiyle, ülke olarak korumamız gerektiğini aktaracağız. Gölümüz gittikçe kirleniyor. İnsanlarımıza ‘Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın, bunun gibi başka bir zenginliğimiz yok.” diyeceğiz.”

Bu bilinçle yola çıkmalarının ardından 5 gün 5 gece süren ve 130 sporcunun katıldığı festivalin sona erdiğini belirten Özel, “5 gün 5 gece süren ve ülkemizin farklı illerinden 130 sporcunun katıldığı “2. Van Gölü Bisiklet Festivali” sona erdi. Geriye kalan; gülen yüzler ve güzel dostluklar oldu.” şeklinde konuştu. Bu yıl ikincisi düzenlenmiş olan festivalin son durağı ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi oldu.

(Cyclist)