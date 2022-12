Van Dijk: Tek başıma başaramam

Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Arjantin ile oynayacak Hollanda'da takımın yıldızı Virgil van Djik, Lionel Messi ile ilgili konuştu. Deneyimli stoper, "Messi ile ilgili zor olan şey siz atak yaparken bir anda bir köşeden çıkıp tehlike yaratabilmesi. Savunma organizasyonunuz çok iyi olmalı çünkü her an her şeyi yapabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben Messi'ye karşı oynamayacağım. Hollanda Milli Takımı da Messi'ye karşı oynamayacak. Kimse tek başına bir şey başaramaz" ifadelerini kullandı.