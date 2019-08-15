Van Dijk: Kupayı kazandığımız için çok mutluyum

UEFA Süper Kupa Finali’nde Chelsea’yi penaltılarla saf dışı bırakarak Beşiktaş Park’ta kupayı kaldıran Liverpool’da takımın yıldız savunmacısı Virgil van Dijk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kupayı kazanmalarından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen başarılı futbolcu, “Kupayı kazandığımız için çok mutluyum. Bizim için ve Chelsea için çok güzel bir maç oldu. Adrian’ın penaltıyı kurtarması nedeniyle çok mutluyum. Atmosfer çok iyiydi. İstanbul çok güzel bir şehir. Liverpool adına da güzel bir şehir olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Southampton maçına odaklandık”

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul’da oynanacağının hatırlatılması üzerine konuşan Virgil van Dijk, “Sezonun neler getireceğini göreceğiz. Maç maç bakıyoruz. Şimdi ligde Southampton’la oynayacağız ve bu maça odaklanmış durumdayız. Önümüzdeki sezon neler yapacağımızı hep beraber göreceğiz” açıklamasını yaptı.