Valverde neden gitti? Setien neden tercih edildi?

Barcelona 2003 yılında Louis Van Gaal ile sezon ortasında yollarını ayırmış aradan geçen 17 yılda ilk kez bu sezon teknik adamı ile sezonu tamamlamadan görevinden almış oldu. Bu radikal kararın arkasında ise ilginç gerçekler var.

Lig şampiyonu yaptı ama..

2013-2017 arası Athletic Bilbao ile önemli başarılara imza atan Valverde, 2014-15 sezonun Kral kupasında final oynamış ve 2015-16 sezonu öncesi İspanya Süper Kupa maçlarında Barcelona'yı 4-0 ve 1-1 ile geçmişti. Barcelona'ya gelmesinde en büyük etkenlerden biri, kulüpte oyuncu olarak görev almasıydı. 1988-1990 yılları arasında kulüpte oyuncu olarak görev alan Ernesto Valverde Johan Cruyff'un takımında yer alıp Kupa Galipleri Kupası ve Kral Kupası elde etmişti.

2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Barcelona ile lig şampiyonu olmasına hatta ilk sezonunda kral kupasını da kazanmasına rağmen Valverde, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısız sonuçları ile son dönemde kaybettiği kupalar nedeniyle koltuğunu kaybetti. Valverde'nin oyunu da eleştirilen bir başka yönü oldu. Bireysel olarak Messi, Suarez gibi isimlerin katkısı ile etkili olan Barcelona'da tiki-taka oyunu ise geriledi. Valverde, La Liga tarihinde çalıştırdığı takım liderken görevden alınan 4. teknik direktör oldu. Athletic Bilbao'daOlabarria (1935-36), Real Madrid'de E. Fernandez (1954-55) ve R. Antic (1991-92) takımları liderken görevden alınmıştı.

2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinde Roma'ya ilk maçı evinde 4-1 kazanmasına rağmen deplasmanda 3-0 kaybedip elenen Valverde, 2018-19 sezonunda ise Liverpool karşısında yarı finalde ilk maçı 3-0 kazanmasına rağmen deplasmanda 4-0 kaybedip elenmişti. Barcelona 5 yıldır Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamıyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi grubunu lider bitirse de Slavia Prag maçlarında oyun olarak çok zorlanan Barcelona'da Messi'nin Valverde'ye bu bakışı adeta değişimin habercisi olmuştu.





Setien neden tercih edildi?

Real Betis ile 2018-19 sezonunda ligi 50 puan ile 10.sırada bitiren Quique Setien'in kariyerinde hiç kupa yok. La Liga'da en yüksek Real Betis ile görev yapan 61 yaşındaki teknik adamın tercihi ilginç olarak karşılandı. 2018-19 sezonunda Barcelona karşısında Camp Nou'da 4-3 kazanan Setien, sahasında 2-1 kaybettiği Real Madrid maçında %74 topla oynama yüzdesi yakalamıştı. Setien deplasmanda ise Real Madrid'i 2-0 yenmişti.

Setien'in ekibi Real Betis geçen sezon %59,4 topla oynama oranı ile Real Madrid'i de geçip Barcelona'nın ardından bu alanda ikinci sırada yer almıştı. Pas isabet yüzdesinde de %86,7 ortalama ile üçüncü sırada yer alan Betis'in oyunu Katalan takımına uyacağı iddia ediliyor.

Johan Cruyff, Barcelona, Messi, Guardiola ve Satranç..

Quique Setien, satranç oyununa büyük bir ilgi duyuyor. Düzenli olarak satranç oynayan zaman zaman seyahatlerde de tercih eden Setien, eski dünya şampiyonları Karpov ve Kasparov’a da karşı oynamışlığı var.

Barcelona'ya karşı hayranlığını gizleyemeyen Setien, Messi için "tarihin en iyi oyuncusu ve bir lüks" ifadelerini kullanırken oyunu Johan Cruyff sayesinde daha iyi anladığını söylemişti. Guardiola'yı da takip eden Setien, Manchester City'de iken deneyimli teknik adamı ziyaret etmişti.

fanatik.com.tr / Tolga Kuru