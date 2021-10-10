Valtteri Bottas: Şu ana kadarki en iyi yarışlarımdan biri

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın zaferiyle sona erdi. Bottas, zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.





Kendisi adına oldukça iyi bir yarışın geride kaldığını belirten Fin pilot, "Nefis bir sürüştü. Şu ana kadar çıkarttığım en iyi yarışlardan biri oldu. Daha önce söylediğim gibi otomobilim her şartta çok iyiydi. Kolay değil bu şartlarda strateji seçmek. Her şey kusursuz gitti benim için. Çok da iyi oldu" dedi.

Yarışın zorluğuna da dikkat çeken Bottas, "Kuruyan tek bir hat vardı. Dışarı çıkmak için en ufak hata yeterli olabilirdi. Zor bir yarıştı" dedi.