MENÜ

Valtteri Bottas: Şu ana kadarki en iyi yarışlarımdan biri

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde zafere ulaşan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, şu ana kadar çıkardığı en iyi yarışlardan biri olduğunu belirtti.

10 Ekim 2021, Pazar 16:47 Son Güncelleme:
- A +
Valtteri Bottas: Şu ana kadarki en iyi yarışlarımdan biri

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın zaferiyle sona erdi. Bottas, zaferi sonrası açıklamalarda bulundu. 

İlgili Haberler
Son dakika: Formula 1 Türkiye GP'de zafer Valtteri Bottas'ın


Kendisi adına oldukça iyi bir yarışın geride kaldığını belirten Fin pilot, "Nefis bir sürüştü. Şu ana kadar çıkarttığım en iyi yarışlardan biri oldu. Daha önce söylediğim gibi otomobilim her şartta çok iyiydi. Kolay değil bu şartlarda strateji seçmek. Her şey kusursuz gitti benim için. Çok da iyi oldu" dedi.

Yarışın zorluğuna da dikkat çeken Bottas, "Kuruyan tek bir hat vardı. Dışarı çıkmak için en ufak hata yeterli olabilirdi. Zor bir yarıştı" dedi. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...