Valorant’tan oyuncuları hem sevindiren hem de kızdıran karar

Valorant, bu yıl içerisinde günlük 1.5 milyon, aylık ise 15.7 milyon kullanıcı sayısına ulaşarak kendi rekorlarını kırmayı başardı. Aynı zamanda da dünyanın en popüler oyunları arasında girdi. Bu durumu koruyabilmek içinse çeşitli güncellemeler getirmeyi planlıyor.

Valorant, yeni gelecek güncelleme ile birlikte artık oyuncuların sesli sohbetlerini dinleyeceğini açıkladı. Zira oyun içerisinde yazılı bir şekilde yapılan paylaşımlarda nefret ve tacize karşı önlemler alınıyor olsa da sesli olarak sağlanamıyordu.

Bu güncellemenin 13 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağı ve oyun içi sesli sohbetin kayıt altına alınmaya başlanacağı söylendi. Yani şimdilik işlem yapılmayacak. Ayrıca oyuncular arasında söylenen her şeyi oturup dinleyen insanlar olmayacak. Bunun yerine makine öğrenimi, yani yapay zeka kullanılacak.

Kaynak: shiftdelete