İlk çıkış tarihinden itibaren çeşitli güncellemelerle heyecanın dozunun her an arttığı Valorant’ta, 28 Nisan itibariyle 4. Bölüm: 3. Kısım başlarken, oyuna Türk Ajan Fade de dahil oluyor. Türk kelle avcısı, düşmanların sırlarını gasp etmek için saf kâbus gücünü kullanıyor. Korkuyla uyum içinde çalışarak hedeflerini avlayan yeni ajan, hedeflerinin işini bitirmeden önce en büyük korkularını açığa çıkarıyor.

Tasarımcı Nicholas Smith, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Amacımız Sova'ya daha farklı bir oynanış tarzına sahip bir rakip getirmekti. Fade istihbarat toplama işini çok daha bireysel olarak hallediyor ve belli bir bölge içinde çok daha etkili çalışıyor (Sova gibi tüm haritayı kapsayan yetenekleri yok). Oyuncunun her daim aksiyona yakın ve bizzat çatışmada olmasını istedik. Ayrıca konumlanma sırasında daha az bel bağlanacak bir istihbarat ajanı olmasını istedik.”

Temel Özellikler

Yetenekler:

Musallat (E)

Musallat olan bir gözcü KUŞAN. Fırlatmak için ATEŞ ET. Gözcü belli bir süre sonra yere iner. Gözcü yere indiğinde etkinleşerek görüş menzili içinde kalan düşmanları açığa çıkarır ve hepsine dehşet izi uygular. Düşmanlar gözcüyü yok edebilir. Gözcüyü yere erken indirmek için TEKRAR KULLAN.

Mıhla (Q)

Bir saf korku yumağı KUŞAN. Fırlatmak için ATEŞ ET. Yumak belli bir süre sonra yere iner. Yumak yere çarptığında açılarak yakındaki düşmanları oldukları yere sabitler. Sabitlenmiş düşmanlar sağır olur ve çürüme hasarı almaya başlar. Yumağı yere erken indirmek için TEKRAR KULLAN.

Ecel (C)

Bir Ecel KUŞAN. Ecel'i düz bir hatta ileriye yollamak için ATEŞ ET. Ecel, koni şeklindeki görüş alanında bulunan herhangi bir düşmana veya düşmanın bıraktığı ize kilitlenip hedefinin peşine takılır ve yakalarsa hedefin görüşünü kısıtlar. Ecel'i nişangâhının baktığı yöne doğru ilerletmek için ATEŞ ETME Düğmesi'ni BASILI TUT.

Gece Karanlığı (X)

Korkunun gücünü KUŞAN. Duvarların içinden geçebilen bir kâbus enerjisi göndermek için ATEŞ ET. Bu enerji rakibe doğru giden bir iz oluşturmanın yanında rakibi sağır eder ve çürüme uygular.

Yeni Savaş Bileti ve Kaplama Seti

Yeni bölümle birlikte oyunculara yeni savaş bileti ve kaplama seti sunuluyor.

Savaş Bileti

Bedel: 1000 VP

Öne Çıkan Bedelsiz İçerikler:

○ Ragna-Rock Uğuru

○ Arkana Bak Spreyi

○ UltraBright Meşalesi Uğuru

○ Sarılar Takipte Oyuncu Kartı

○ Koalisyon: Kobra Frenzy

Öne Çıkan Seçkin İçerikler:

○ .SYS Vandal

○ .SYS Baltası (yakın dövüş)

○ Renk Cümbüşü Phantom

○ Renk Cümbüşü Shorty

○ Özel Ders Spreyi

○ Şimdi Yağmurun Zamanı Mı? Spreyi

○ Durdurulamaz // Phoenix Oyuncu Kartı

○ Derin Kümeler Uğuru

RGX 11z Pro Kaplama Seti

Ürün Açıklaması

Seçkin oyuncular için seçilen malzemeler yeniden tasarlanarak ölümcül hale getirildi. RGX 11z Pro kaplama seti üst seviye oyun donanımlarından ilham aldığı için LED ışıklandırma, döner taktiksel mekanik bileşenler ve güçlendirilmiş kaliteli plastik gibi özelliklere sahip. Şeffaf askeri sınıf poliüretan ve polikarbonat plastik kompozitle kaplanmış, özel santrifüj elektrikle çalışan rotorlarla güçlendirilmiş, maksimum yanıt için dokunsal tetikleyicilerle donatılmış LED tüpleriyle dolu bu koleksiyon, RGB ile rakiplerin hakkından gelmek isteyenler için tasarlandı.

Tema Hedefleri

Hedefli, Mekanik, Şeffaf, Parıltılı

Temel Özellikler

Kelebek Bıçak, Stiller, Animasyonlar, Görsel Efektler, Skor Sayacı, Özel Ses Efektleri,

Animasyonlu Oyuncu Kartı, İnceleme Modunda Renk Değiştirme, Kuşanılan Silah Stiline Göre Değişen Uğur Rengi

Silahlar:

RGX 11z Pro Kelebek (Yakın Dövüş)

RGX 11z Pro Phantom

RGX 11z Pro Classic

RGX 11z Pro Operator

RGX 11z Pro Spectre

Bedel Aşamaları:

Seçkin Seri Aşaması

8700 VP

Paket Bilgilendirmesi:

Bedel: 8700 VP

İçindekiler:

RGX 11z Pro Kelebek (Kelebek Bıçak)

RGX 11z Pro Phantom

RGX 11z Pro Classic

RGX 11z Pro Operator

RGX 11z Pro Spectre

RGX 11z Pro Kartı

RGX 11z Pro Spreyi

RGX 11z Pro Uğuru

Seviyeler

Yakın Dövüş:

1. Seviye - Yeni yakın dövüş silahı modeli

2. Seviye - Özel kuşanma ve savurma görsel efektlerine sahip özel bir kelebek bıçak.

İnceleme ekranındayken tüm renkler sırayla görünür ve sonra ışık rasgele bir renkte

sabitlenir, sabitlenen renge göre modelin rengi ve savurma efektinin rengi de değişir.

Stil 1 - Kırmızı Stil

Stil 2 - Mavi Stil

Stil 3 - Sarı Stil

Silahlar:

1. Seviye: Özel model

2. Seviye - Özel namlu ateşi efekti ve ateşleme sesi. Silahın içindeki mekanizmalar sabit

bir hızla dönmeyi sürdürür.

3. Seviye - Özel görsel efektlere ve sese sahip ateş etme, silah kuşanma, şarjör

doldurma ve inceleme. Silahın içindeki renkler silah her incelendiğinde değişir (sarı,

beyaz, yeşil ve turkuaz olmak üzere toplam dört renk).

4. Seviye - Özel bitiriş animasyonu ve ölüm sancağı

5. Seviye - Skor sayacını gösterir (karşılaşma sırasındaki skorları sayar ve sayısını

gösterir).

Stil 1 - Kırmızı Stil. LED ışığı ve görsel efektleri beyaz, kırmızı, mor ve sarı renktedir.

Stil 2 - Mavi Stil. LED ışığı ve görsel efektleri mavi, sarı, mor ve sarı renktedir.

Stil 3 - Sarı Stil. LED ışığı ve görsel efektleri sarı-turuncu, sarı, mor ve turkuaz renktedir.