VALORANT oyuncuları tarafından keşfedilen hata sayesinde Omen maç içerisinde ona hasar verecek hiçbir koşuldan etkilenmiyor.

Omen özellikle de Gölgelerin İçinden adlı ulti yeteneği ile maçın gidişatını değiştirebilecek bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncuya haritanın istediği kısmına ışınlanma imkanı veren bu yetenek kullanılırken ortaya çıkan bir hata Omen’i aynı zamanda hiç bir şekilde hasar almaz bir konuma da getiriyor.

Videoda da açıkça görüldüğü üzere Omen ulti yeteneğini bir elin bitiminde kullandığı zaman ulti yarıda kesiliyor ve Omen öteki ele hasar almaz bir biçimde devam ediyor. Ne diğer karakterlerin hasar veren yeteneklerinden ne de silahlardan hasar alan Omen buna karşın hasar alma animasyonlarına girmeye ve yavaşlamaya ise devam ediyor. Konu hakkında Riot Games‘ten henüz bir açıklama gelmemiş olsa da böyle önemli bir hatanın ilk yamada düzeltilmesi kaçınılmaz görünüyor.

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