VALORANT’ta bir hitbox problemi daha ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde oyuncuların Brimstone üzerindeki hitbox problemini fark etmesinin ardından VALORANT’ta bir hitbox problemi daha bulundu.

Bir oyuncu geçtiğimiz günlerde Reddit üzerinde ortaya koyduğu ciddi bir hitbox problemi ile Riot yetkilileri dahil çoğu kişinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Riot Games yetkililerinin problemin yakın zamanda çözüleceğini söylediği problemin ardından bir sorun da Jett karakteri üzerinde ortaya çıktı.

Yine Reddit üzerinde yayınlanan gönderide bu kez de karakterin kafadan vuruş yapmak için tanımlanan hitbox’ının çok büyük olduğu görülüyor. Boynunun alt kısmından itibaren yapılan vuruşların kafadan vuruş sayılmasını sağlayacak kadar büyük olan bu hitbox problemi için Riot Games yetkilileri muhtemelen sonraki yamada bir çözüm bulacaklardır.

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