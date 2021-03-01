VALORANT’ta 2. Bölüm: 2. Kısım oyuncularla buluşuyor

Riot Games’in taktiksel nişancılık oyunu VALORANT, oyuncularına rekabet dolu bir deneyim yaşatmaya yenilikleriyle devam ediyor. İlk çıkış tarihinden itibaren çeşitli güncellemelerle heyecanın dozunun her an arttığı VALORANT’ta, yarın itibariyle 2. Bölüm: 2. Kısım başlıyor.

FPS severlerin yeni gözdesi VALORANT’ta, içinde birçok yenilik barındıran 2. Bölüm: 2. Kısım başlıyor. Yeni güncellemeyle birlikte oyunculara pek çok yeniliğin yanında yeni ajan Astra ve yeni Savaş Bileti sunuluyor.

Asil 2.0, oyuncuların kalbini kazanmış ilk Asil setinin gelişmiş bir versiyonu olarak sunuluyor. İlave ateş efektleri için eklenmiş hava çıkışları dahil olmak üzere yepyeni modeller ve gelişmiş özellikler barındırıyor. Set, tasarımı ve yer verdiği silahlar da göz önünde bulundurularak baştan yaratıldı. Bu sette Phantom'ın yanı sıra karambit görünümlü bir yakın dövüş silahı da bulunuyor.

Yeni Savaş Bileti

Yeni Savaş Bileti, ücretsiz olanın yanı sıra ücretli bir seçenek sunuyor. Her ikisi de yeni kozmetikler, silah eklentileri, spreyler ve daha fazlası ile dolu.

Ücretsiz Savaş Bileti

• Prizma III Classic tabanca kaplaması ve stilleri

• KARŞI KARŞIYA // Bind + Icebox Kartı

• Uslu Köpüş Bruno Uğuru

• Çöp Yangını Spreyi

Seçkin Savaş Bileti

• Prizma III Balta yakın dövüş silahı kaplaması ve stilleri

• Süvari Vandal

• Süvari Operator

• KARŞI KARŞIYA // Sova ve Cypher Kartı

• Havalı Korna Spreyi

Kapanış içerikleri

• Süper! Spreyi

• Ayın Elemanı! Kartı