Valorant'ta 11 Ocak'ta başlayan 4. Bölüm: 1 Kısım'da yeni savaş bileti, kostümler ve yeni "düellocu" ajan Neon geldi.

VALORANT YENİ AJANI NEON YETENEKLERİ

(E) YÜKSEK DEVİR

Neon’u hızlandırmak için ANINDA gücünü odakla. Yükü dolduğunda, ALT. ATIŞ’la elektrikli kayma hareketini etkinleştir. Her iki skorda bir kayma hareketinin yükü dolar.

Q) ELEKTRO OK

ANINDA bir enerji oku fırlat. Ok bir kere seker. Ok bir yüzeye çarptığında sersemletici bir patlamayla altındaki zemine elektrik akımı verir.

(C) HIZ ŞERİDİ

Önüne doğru, kısa veya bir yüzeye çarpana kadar ilerleyen iki enerji hattı çıkarmak için ATEŞ ET. Bu enerji hatları, görüşü engelleyen ve içinden geçen düşmanlara hasar veren statik elektrik duvarlarına dönüşür.

(X) ENERJİ PATLAMASI

Neon’un tüm gücünü ve hızını kısa bir süreliğine etkinleştir. Gücünü, hareket ederken isabetliliği yüksek olan ölümcül bir ışın saldırısına dönüştürmek için ATEŞ ET. Aldığın her skorla birlikte bekleme süresi sıfırlanır.