Split’in B alanının yakınında Sage’in duvarıyla Sova’nın drone’unun birleşiminin duvarın arkasını gösterdiği bir oyun hatası keşfedildi.

VALORANT’ta, kapalı betanın bitişine rağmen birçok oyun hatası keşfediliyor. Özellikle Cypher’da bol bol keşfedilen bu hatalar, kullananların rakiplerine zorlu anlar yaşatabiliyor. Hataları bulan oyuncular da bunları ekibe bildirmeye devam ediyor.

Sage, duvarıyla Sova’yı Split’in B alanındaki kulübemsi binanın üstüne çıkarıyor. Binanın üstünden Spike alanına doğru uçan dronunu gönderen Sova, bu yeteneğiyle beraber duvarın içinden B’yi neredeyse tamamen görebiliyor. Hata kullanılarak farklı bir açıdan balkonun neredeyse tamamı da gözükebiliyor.

Duvarın içinde olan dronu rakipler göremediği için oldukça etkili olan bu hataya karşı oynama tekniği bulunmuyor. Takım içi iletişimi iyi sağlayan ekiplerin bu hatadan yararlanarak B’ye girmeden önce önemli bilgiler toplaması işten bile değil. Hatanın oyuna gelecek olan bir sonraki yamada düzeltilmesi bekleniyor.

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